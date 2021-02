Rektor IPB: Sektor Pertanian Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Rabu, 17 Februari 2021 | 17:58 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor IPB (Institut Pertanian Bogor), Arif Satria mendorong adanya upaya peningkatan produktivitas dan mutu komoditas pertanian.

"Pasalnya, selama ini produktivitas beberapa tanaman perkebunan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara produsen utama di kawasan Asean. Misalnya saja untuk tanaman kopi, karet, CPO dan teh. Sedangkan untuk beras, Thailand dan Vietnam merupakan negara dengan surplus beras tertinggi di kawasan," kata Arif Satria dalam webinar yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (17/2/2021).

Menurut Arif, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mutu komoditas pertanian antara lain melalui jaminan ketersediaan benih bermutu, penggunaan pupuk berimbang, dan pengendalian hama yang ramah lingkungan.

"Revitalisasi perkebunan maupun hortikultura juga penting, terutama untuk kebun yang sudah tua dan rendah produktivitasnya. Perlu ada peningkatan standar mutu melalui registrasi kebun dan sertifikasi produk pertanian orientasi ekspor,” kata Arif Satria.

Peningkatan produktivitas dan mutu ini, menurut Arif Satria, juga bisa dilakukan dengan peningkatan efisiensi biaya melalui aksesibilitas petani terhadap teknologi produksi dan pengolahan hasil pertanian.

Beberapa langkah yang bisa diambil seperti modernisasi pertanian, pemanfaatan dan penggunaan teknologi, dan pengembangan pertanian 4.0. Di samping itu, perlu ada dukungan pasokan air melalui irigasi, embung dan bendungan air lainya untuk optimalisasi lahan tadah hujan.

"Di luar hal tersebut, akurasi data produksi, konsumsi dan stok beras perlu ditingkatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentunya sektor pertanian ini tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan kebijakan fiskal dan koordinasi secara teknis dengan kementerian lainnya menjadi hal yang sangat penting,” tegas Arif.

Sumber: BeritaSatu.com