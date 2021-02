Penjualan Ritel AS Melesat, Wall Street Melemah di Praperdagangan

Rabu, 17 Februari 2021 | 20:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks berjangka AS bergerak melemah pada praperdagangan Rabu (17/2/2021). Angka penjualan ritel AS naik 5,3% ditopang oleh bantuan tunai Covid-19 dari pemerintah kepada konsumen AS.

Dow Jones Industrial Average futures datar, S&P 500 futures turun 0,08%, Nasdaq futures turun 0,38%.

Penjualan ritel AS bulan Januari naik 5,3%, jauh di atas survei ekonom Dow Jones sebesar 1,2%. Mengecualikan penjualan otomotif, penjualan ritel naik 5,9%, juga jauh di atas survei Dow Jones sebesar 1%.

Pada awal 2020, Kongres menyetujui stimulus sebesar US$ 2,2 triliun, yang mencakup bantuan tunai US$ 600 per kepala. Pada bulan Desember, Kongres kembali menyetujui tambahan stimulus sebesar US$ 900 miliar. Bantuan tunai ini menggerakkan belanja konsumen.

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kembali ke level tertinggi 1,33% sejak Februari 2020 lalu. Obligasi 30 tahun juga berada di tingkat tertinggi dalam setahun terakhir.

BACA JUGA Bursa Asia Ditutup Mixed, Investor Pantau Pergerakan Obligasi AS

Sumber: CNBC.com