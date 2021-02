Harga Emas ke Level Terendah 2 Bulan karena Imbal Hasil Obligasi dan Dolar

Kamis, 18 Februari 2021 | 07:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas memperpanjang penurunannya untuk hari kelima pada perdagangan Rabu atau Kamis dinihari WIB (18/2/2021) ke level terendah dalam lebih 2 bulan karena prospek pemulihan ekonomi sehingga mendorong dolar dan imbal hasil obligasi AS.

Harga emas di pasar spot turun 1,2% ke US$ 1,773.72 per ons, setelah sebelumnya mencapai level terendah sejak 30 November di US$ 1,768.60. Adapun emas berjangka AS turun 1,5% ke US$ 1.772,80.

“Ekonomi AS diperkirakan akan perlahan pulih," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

Meger menambahkan optimisme menang melawan virus corona ditunjukkan dengan penguatan dolar dan imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun, yang naik ke level tertinggi sejak Februari 2020.

Kenaikan imbal hasil obligasi dipicu meningkatnya optimisme rencana stimulus AS senilai US$ 1,9 triliun dan ekspektasi inflasi yang pada gilirannya mengangkat dolar ke puncak lebih dari 1 minggu.

Pejabat Federal Reserve AS bulan lalu memperdebatkan bagaimana meletakkan dasar bagi publik untuk menerima inflasi yang lebih tinggi, dan tetap waspada pada tekanan di pasar-pasar aset yang menguat, menurut risalah bank sentral AS pada pertemuan kebijakan 26-27 Januari.

Emas berada dalam tekanan lebih lanjut karena data ekonomi yang positif. Departemen Perdagangan AS Rabu (17/2/2021) melaporkan bahwa penjualan ritel AS Januari naik 5,3%, terbaik dalam 8 bulan, dan jauh lebih baik daripada Desember 2020 minus 1,0%.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret turun 1 sen atau 0,04% menjadi US$ 27,315 dolar AS per ons. Platinum pengiriman April anjlok US$ 21,9 atau 1,71% menjadi US$ 1.257,70 per ons.

Sumber: CNBC