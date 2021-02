BI Minta Perbankan Percepat Penurunan Suku Bunga Kredit

Kamis, 18 Februari 2021 | 16:08 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan mengungkapkan, sepanjang 2020, suku bunga acuan BI sudah turun 125 basis poin menjadi 3,75% pada akhir Desember 2020. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 17-18 Februari Desember 2020, suku bunga acuan juga kembali diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 3,5%.

Suku bunga di pasar uang antarbank juga telah turun menjadi 3,04%, demikian juga dengan suku bunga pendanaan perbankan yang antara lain tercermin dari suku bunga deposito satu bulan turun 181 basis poin ke level 4,27% pada 2020. Namun di sisi lain, penurunan suku bunga kredit perbankan hanya turun 83 basis poin sepanjang 2020 menjadi 9,7%.

“Lambatnya penurunan suku bunga kredit perbankan ini disebabkan oleh masih tingginya suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan yang selama tahun 2020 baru turun 75 basis poin menjadi 10,11%, sehingga spread-nya terhadap BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) maupun suku bunga deposito satu bulan melebar dan mencapai 6,36% dan 5,84%,” papar Perry Warjiyo, Kamis (18/2/2021).

Menurut Perry, untuk mengatasi masih terkontraksinya kredit dan pembiayaan ke dunia usaha, padahal suku bunga acuan sudah turun, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga telah mengeluarkan Paket Kebijakan Terpadu yang diumumkan di awal Februari 2021 lalu.

“Bagaimana mengatasinya? Tentu saja dari sisi permintaan dan penawaran. Dunia usaha, permintaan kreditnya harus didorong. Demikian juga penawaran kredit dari perbankan, ini harus didorong. Caranya bagaimana? Itulah yang dilakukan melalui sinergi kebijakan terpadu dalam paket kebijakan KSSK per 1 Februari 2021,” kata Perry.

Langkah-langkah yang ditempuh BI sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan KSSK dalam Paket Kebijakan Terpadu, antara lain melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar; melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif; melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor baru untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif; melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), dan langkah-langkah lainnya.

“Dari sisi OJK, tentu saja juga ada langkah-langkah mikro prudensial, baik di perbankan maupun di pasar modal. Inilah upaya bersama di KSSK , kemudian kita juga bersinergi dengan perbankan dan dunia usaha untuk mendorong kredit pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional. Makanya dari sisi BI mengharapkan agar perbankan lebih cepat menurunkan suku bunga kredit sebagai bagian upaya bersama,” kata Perry.

Sumber: BeritaSatu.com