Bank Indonesia: Selain DP Mobil, DP Rumah Sekarang Juga Bisa 0%

Kamis, 18 Februari 2021 | 16:31 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%, atau dengan kata lain memungkinkan konsumen untuk mengajukan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 0%.

Sebagai informasi, LTV berhubungan dengan rasio pinjaman yang diterima debitur KPR dari bank yang akan mempengaruhi uang muka yang harus dipenuhi konsumen. Semakin besar rasio LTV maka semakin kecil uang DP yang disediakan konsumen.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan aturan tersebut berlaku untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan.

“(Pelonggaran LTV/FTV) berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” katanya dalam RDG, Kamis (18/2/2021).

Selain itu, bank sentral juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Tetapi pemberian LTV mencapai 100% ini hanya boleh dilakukan oleh bank yang memenuhi kriteria kesehatan dari sisi rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) dan rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF). Dengan hitungan penerapan aturan rasio LTV/FTV paling tinggi 100% dibedakan antara bank berdasarkan rasio NPL dengan batasan 5%.

“Untuk bank dengan NPL di atas 5% tetap dilonggarkan namun pelonggarannya tidak sampai 0% (DP) atau tidak sampai 100% (LTV). Sementara itu, kisarannya untuk bank yang NPL di atas 5% kisarannya 90-95% (LTV), kecuali untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun pembelian pertama, pembelian rumah pertama dan rumah susun di bawah tipe 21 ketentuan LTV dan FTV sama 100%, sementara lainnya 90-95%,” tegasnya.

Menurutnya kebijakan ini akan dilakukan evaluasi akhir tahun, tetapi ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan permintaan kredit dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sumber: BeritaSatu.com