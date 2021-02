Undervalued, Rupiah Masih Berpeluang Menguat

Kamis, 18 Februari 2021 | 19:51 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa nilai tukar rupiah masih berpotensi terus menguat seiring dengan menurunnya ketidakpastian di pasar keuangan global, dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik.

“Nilai tukar rupiah pada 17 Februari 2021 menguat 0,22% secara rerata dan 0,07% secara point to point dibandingkan dengan level Januari 2021,” tuturnya dalam RDG, Kamis (18/2/2021).

Ke depan, Bank Indonesia memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalued.

“Penguatan rupiah didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah, inflasi yang terjaga, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar,” tegasnya.

Sebagai informasi pada penutupan perdagangan, kinerja nilai tukar rupiah melemah, jika mengacu data Bloomberg, rupiah melemah 5 poin (0,04 persen) pada level Rp 14.025 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya Rp 14.020 per dollar AS.

Sementara itu, Perry mengatakan bahwa aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik akan terus berlanjut yang tercermin dari investasi portofolio yang mencatat net inflows sebesar US$ 8,5 miliar dari periode Januari hingga 16 Februari 2021.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar,” tuturnya.

