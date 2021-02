Jumat, 19 Februari 2021 | 07:41 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas bertahan di dekat posisi terendah 11 minggu dalam perdagangan yang fluktuarif pada Kamis (18/2/2021) karena optimisme investor pada pemulihan ekonomi global meningkatkan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS), sehingga membuat logam mulia kurang menarik.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$ 1.774.21 per ons pada Jumat dinihari WIB (19/2/2021) mendekati level terendah sejak 30 November di US$ 1.767,20, yang dicapai sebelumnya. Sementara emas berjangka AS ditutup naik 0,1% pada US$ 1.775.

Data AS baru-baru ini, termasuk manufaktur dari New York Federal Reserve sangat dan menunjukkan banyak hal mulai pulih dari kemerosotan virus corona, kata Bob Haberkorn, ahli strategi pasar senior di RJO Futures .

Tetapi beberapa aksi berburu barang murah, mengingat penurunan emas di bawah US$ 1.800 dan pelemahan dolar, mendorong kenaikan awal emas dari posisi terendah baru-baru ini, kata Haberkorn.

Sementara Federal Reserve AS pada Rabu (17/2/2021) menegaskan kembali janjinya mempertahankan suku bunga mendekati nol sampai inflasi dan lapangan kerja meningkat.

Reaksi emas terhadap peningkatan klaim pengangguran mingguan pada Kamis juga relatif teredam, dengan imbal hasil Treasury AS naik di tengah tanda-tanda penguatan ekonomi.

Kenaikan imbal hasil obligasi mengikis daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi karena meningkatkan biaya untuk memegang emas batangan yang tidak memberikan hasil.

"Emas mengalami kesulitan memenangkan investor sebagai lindung nilai inflasi, karena aset lain lebih disukai," kata analis pasar FXTM Han Tan.

Di sisi teknikal, penurunan rata-rata pergerakan emas 50 hari di bawah rata-rata pergerakan 200 hari dapat menyebabkan lebih banyak penjualan, kata analis.

Platina logam katalis otomatis naik 1,1% menjadi US$ 1.266.71 per ons.

"Selama data penjualan dan produksi mobil terus positif, akan membantu pesan bahwa platinum harus menjadi salah satu pemenang dari penguatan siklus industri," kata analis independen Robin Bhar.

Sementara paladium turun 0,7% menjadi US$ 2.355,55 dan perak melemah 1,2% menjadi US$ 27,01.

Sumber: CNBC