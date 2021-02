Bursa Asia Beragam Setelah Wall Street Terkoreksi

Jumat, 19 Februari 2021 | 08:58 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasata.com - Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Jumat pagi (19/2/2021) menyusul penurunan indeks utama di Wall Street semalam.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,48%, sedangkan indeks Topix melemah 0,36%.

Harga konsumen inti Jepang Januari turun 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut data yang dirilis Jumat oleh Biro Statistik negara itu. Hal ini menandai penurunan tahunan keenam berturut-turut, menurut Reuters.

Sementara Kospi Korea Selatan naik sekitar 0,20%. Saham di Australia S&P/ASX 200 melemah sekitar 0,65%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,06% lebih tinggi.

Dalam perkembangan ekonomi, data penjualan ritel awal Australia untuk Januari akan dirilis sekitar pukul 8.30 waktu Hong Kong Jumat ini.

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 119,68 poin, atau 0,4% menjadi 31.493,34, terpeleset dari rekor tertinggi, setelah empat turun lebih 300 poin. S&P 500 merosot 0,4% menjadi 3.913,97, jatuh hari ketiga berturut-turut. Nasdaq Composite ambles 0,7% menjadi 13.865,36.

Pelemahan bursa Amerika Serikat terjadi setelah pengajuan pertama klaim pengangguran naik mencapai 861.000 pekan lalu, tertinggi dalam sebulan dan di atas perkiraan Dow Jones di 773.000, Departemen Tenaga Kerja melaporkan Kamis.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 90,592 karena turun dari level di atas 90,9.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,69 per dolar. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,777 dari sekitar US$ 0,78 menjadi di bawah US$ 0,774 sepanjang minggu ini.

Sumber: CNBC