Ekspor dan Penjualan Domestik Loyo, Laba Indorama Ambles 74,79%

Jumat, 19 Februari 2021 | 19:02 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten yang memproduksi tekstil, PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) sepanjang 2020 memperoleh laba bersih US$ 8,56 juta atau turun 74,79% dari 2019 sebesar US$ 33,95 juta. Melemahnya penjualan ekspor dan lokal menjadi pemicu kinerja perusahaan.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Investor Daily, penurunan ini sebagian besar disebabkan melemahnya ekspor sebesar US$ 362,03 juta, atau turun 29,91% dari 2019 sebesar US$ 516,51 juta. Penjualan domestik juga menurun 9,7% menjadi US$ 229,28 juta dari US$ 254,16 juta.

Sementara total penjualan Indorama Synthetics sebanyak US$ 589,04 juta, atau turun 23,28% dari tahun 2019 lalu yakni US$ 767,74 juta. Sementara beban pokok pendapatan terkoreksi 22,97% dari US$ 723,40 juta. Hal yang sama juga terjadi pada beban penjualan mencapai US$ 5,80 juta dari US$ 7,65 juta.

Pada 2020, perseroan berhasil membalikan rugi menjadi untung dari selisih kurs mencapai US$ 2,12 juta dari merugi US$ 2,29 juta.

Adapun penghasilan investasi dan keuntungan lain-lain tercatat masing-masing menyumbang US$ 755.460 dan US$ 997.830 . Alhasil laba sebelum pajak yang diperoleh perseroan berjumlah US$ 6,82 juta. Dengan demikian, setelah dikurangi pajak laba tahun berjalan yakni US$ 6,23 juta, terpangkas 83,65%.

Sementara hingga Desember 2020, total aset berjumlah US$ 763,85 juta, sedangkan total liabilitas US$ 387,37 juta.

