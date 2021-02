Tembus US$ 1 T, Kapitalisasi Bitcoin Setara PDB Indonesia

Sabtu, 20 Februari 2021 | 07:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Harga bitcoin melambung 6% menembus kisaran US$55.000 pada Jumat (19/2/2021) sehingga mengukir rekor kapitalisasi pasar US$ 1 triliun atau setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menurut Coin Metrix, harga bitcoin naik 360% dalam enam bulan terakhir. Sebelumnya, harga aset kripto ini tidak pernah melewati US$ 20.000.

Naiknya bitcoin diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan dan investor besar yang mulai mengadopsi mata uang kripto ini, seperti Bank of New York Mellon, bank tertua di AS. Tesla juga menukar sebagian kasnya ke bitcoin dan mengatakan akan mulai menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.

"Bitcoin kini menjadi sangat besar hingga dapat menciptakan permintaan sendiri seiring dengan masuknya perusahaan dan institusi ke ranah ini, padahal beberapa bulan lalu mereka tidak mau," kata analis Deutsche Bank Jim Reid. "Ironisnya, bitcoin berubah menjadi aset yang kredibel karena kenaikan yang sangat besar akhir-akhir ini dan karena bertambahnya institusi yang ikut membeli bitcoin".

Kapitalisasi pasar bitcoin berdasarkan kurs bitcoin dikali jumlah bitcoin yang beredar. Kapitalisasi US$ 1 triliun ini bukan perhitungan yang sempurna. Namun, kapitalisasi ini lebih besar dari Tesla yang memiliki kapitalisasi US$ 700 miliar, dan setengah dari Apple yang memiliki kapitalisasi US$ 2 triliun lebih.

Investor pro-bitcoin dan pengusaha merayakan kenaikan bitcoin di Twitter.

"Dari kertas putih ke US$ 1 triliun. #Bitcoin memakan emas hidup-hidup," kata Cameron Winklevoss dari Gemini.

"RIP bears," kata Anthony Pompliano, co-founder Morgan Creek Digital Assets, menyindir orang-orang yang pesimistis terhadap bitcoin.

Tidak semua orang yakin bitcoin bakal menjadi aset yang sustainable. Pendiri Citadel Securities Ken Griffin mengatakan tidak tertarik dengan aset kripto. JPMorgan juga mengatakan reli bitcoin tidak berkelanjutan (unsustainable).

Sumber: CNBC.com