Demam Bitcoin Picu Kekhawatiran Spekulasi

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:03 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / FMB

Londres, Inggris, Beritasatu.com – Mata uang elektronik bitcoin memecahkan rekor baru sejak Pendiri Tesla Elon Musk memborong aset kripto tersebut, tetapi kekhawatiran akan pecahnya gelembung bitcoin tetap ada.

Unit tersebut menembus US$ 50.000 pada Selasa (16/2/2021). Pada 8 Februari lalu, Tesla menginvestasikan US$ 1,5 miliar dalam bitcoin. Perusahaan otomotif tersebut juga menjanjikan pelanggan dapat menggunakannya untuk membeli kendaraan. Bank New York BNY Mellon dan titan kartu kredit MasterCard juga mengumumkan rencana untuk mendukung bitcoin.

Cryptocurrency kemudian melonjak lebih tinggi, melampaui US$ 52.000 pada Rabu (17/2/2021), setelah raksasa dana investasi BlackRock juga menegaskan dorongan ke sektor yang sedang berkembang pesat tersebut. Hingga Jumat, bitcoin menembus US$ 55.000 dan kapitalisasi pasar US$ 1 triliun.

Namun kenaikan mengejutkan minggu ini dari bitcoin telah memicu kekhawatiran baru akan gelembung besar, yang terakhir kali terjadi empat tahun lalu.

Mengendarai Gelombang Crypto

Sementara itu, perusahaan perangkat lunak Amerika Serikat (AS) MicroStrategy, Rabu lalu. mengumumkan rencana menjual obligasi konversi untuk membeli lebih banyak bitcoin. Langkah ini menimbulkan keheranan di sejumlah kalangan.

"Tiba-tiba terasa seperti 2017 lagi, ketika semua orang ingin ikut-ikutan naik gelombang crypto," analis OANDA Craig Erlam memperingatkan, Jumat (19/2/2021).

"Jika fundamental perusahaan terkait erat dengan pergerakan bitcoin, dengan demikian dia akan menjadi spekulan dan sebelum Anda menyadarinya, kita sudah berada dalam gelembung bitcoin," lanjutnya.

Pada 2017, bitcoin menjadi terkenal setelah melonjak dari kurang dari US$ 1.000 pada Januari menjadi hampir US$ 20.000 pada Desember tahun yang sama.

Gelembung virtual kemudian meledak dengan nilai bitcoin kemudian berfluktuasi dengan liar, sebelum tenggelam di bawah US$ 5.000 pada Oktober 2018.

"Bitcoin adalah aset yang sangat mudah berubah dan sangat berisiko," kata profesor Matthieu Bouvard di Toulouse School of Economics.

"Namun, pada saat yang sama, kami telah mengatakan dalam 10 tahun bitcoin akan runtuh, tetapi (kenyataannya) masih ada," kata Bouvard kepada AFP. Ia menambahkan, volatilitas unit akan menurun karena popularitasnya meluas.

Satu bitcoin saat ini bernilai lima kali lebih banyak dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai gabungan dari semua unit sirkulasi global sudah menembus US$ 1,0 triliun.

Emas Digital

Para profesional industri mempertahankan, bagaimanapun juga bitcoin adalah unit keuangan baru dan inovatif dari masa depan.

Eric Demuth, kepala eksekutif broker cryptocurrency Bitpanda, menggambarkan bitcoin sebagai emas digital baru yang dihargai oleh investor yang berusaha mendiversifikasi aset dan menjaga dari inflasi.

"Bitcoin akan segera ditambahkan ke neraca bank sentral," kata Demuth kepada AFP.

Sejumlah bank sentral memang telah mengumumkan rencana mendukung mata uang digital. Namun sangat skeptis terhadap bitcoin karena sifatnya yang sumir dan fakta bahwa bitcoin tidak di bawah aturan resmi.

Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menyatakan bulan ini, bitcoin bukanlah mata uang dan adalah aset sangat spekulatif yang membutuhkan regulasi global.

Pada saat yang sama, Eropa mewakili hanya 10% pembelian bitcoin dari dana investasi, menurut penyedia data cryptocurrency, ByteTree.

Sementara itu, perusahaan AS lebih cepat daripada rekan-rekan Eropa mereka dalaam menerima unit tersebut.

"Perbedaan antara AS dan Eropa dalam hal itu sama dengan hampir semua jenis adaptasi ke teknologi baru. Itu selalu membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Di AS, mereka memulainya dua tahun lalu," Demuth mengatakan.

Sumber: AFP