Bursa Asia Naik, Tiongkok Pertahankan Suku Bunga Pinjaman Acuan

Senin, 22 Februari 2021 | 07:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia-Pasifik naik pada perdagangan Senin pagi (22/1/2021) karena Tiongkok mempertahankan suku bunga acuan pinjaman tidak berubah pada akhir pekan.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,03% pada awal perdagangan, dengan saham konglomerat Softbank Group melonjak 2%. Indeks Topix menguat 0,94%.

Kospi Korea Selatan juga diperdagangkan 0,25% lebih tinggi. Sementara saham di Australia S&P ASX 200 sebagian besar mendatar.

Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,11%.

Tiongkok mempertahankan suku bunga pinjaman satu tahun (loan prime rate/LPR) tidak berubah di 3,85%, sejalan dengan ekspektasi pedagang dan analis dalam jajak pendapat cepat Reuters. LPR 5 tahun juga stabil di 4,65%. LPR adalah suku bunga acuan pinjaman yang ditetapkan setiap bulan oleh 18 bank.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 90,29 setelah penurunan baru-baru ini dari 90,9.

Yen Jepang diperdagangkan pada 105,52 per dolar, lebih kuat dari level di atas 106 melawan greenback di pertengahan minggu lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7881, tertinggi sejak Maret 2018, setelah melonjak akhir Minggu lalu dari sekitar US$ 0,776.

Sumber: CNBC