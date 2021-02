Askrindo Syariah Boyong Indonesian Creativity and Best Leader Award

Senin, 22 Februari 2021 | 09:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berhasil meraih penghargaan Indonesian Creativity and Best Leader Award 2021 untuk kategori The Most Outstanding Sharia Based Financing Guarantee Company of The Year dari Majalah Indonesia Inspire.

Direktur Keuangan Askrindo Syariah, Subagio Istiarno mengatakan, atas penghargaan ini anak perusahaan PT Askrindo dan anggota holding perasuransian dan penjaminan (IFG) akan selalu meningkatkan layanannya kepada para mitra bisnis.

"Kami akan terus melakukan peningkatan sistem digitalisasi untuk meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan kepada Mitra kami di seluruh Indonesia, selain itu kami juga akan terus melakukan pengembangan inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan Mitra," ujarnya melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (21/2/2021).

Subagio menambahkan bahwa, Askrindo Syariah juga akan terus meningkatkan pelayanannya dalam mendukung program pemerintah.

"Kami terus mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kinerja para pengusaha UMKM yang saat ini cukup terdampak covid-19 melalui penjaminan usaha KUR dan program PEN berbasis syariah,” tambahnya.

Pada tahun 2021 ini, Askrindo Syariah akan mengembangkan market share yang lebih luas dengan mendorong penggunaan digital platform pada layanan penjaminan dan inovasi produk," jelasnya.

Sementara itu, penyerahan Award kepada Askrindo Syariah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2021 lalu di Jakarta.

Sistem penilaian yang dilakukan oleh Majalah Indonesia Inspire ini adalah berdasarkan hasil dari tim riset yang melakukan riset kepada beberapa responden yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Dasar kriteria penilaian sehingga Askrindo Syariah mendapatkan penghargaan adalah karena kualitas, inovasi, performa, akuntabilitas dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Askrindo Syariah saat ini telah menggunakan digital signature yang bekerjasama dengan Peruri, serta telah menerbitkan sertifikat penjaminan dengan menggunakan E-Polis, sehingga nasabah dapat dilayani dengan lebih secure dan cepat. Selain itu, Askrindo Syariah juga memiliki layanan lainnya seperti Online System Application (OSA) dan host to host untuk memberikan kenyamanan bagi mitra bisnis. Hingga saat ini, Askrindo Syariah telah memiliki 16 kantor cabang serta 15 kantor perwakilan pemasaran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

