Relaksasi Kredit Mobil dan Rumah Bisa Tingkatkan Konsumsi 0,5%

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi, Bank Indonesia telah menempuh langkah-langkah kebijakan.

Dua kebijakan yang paling banyak disorot yaitu melonggarkan ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaran bermotor terbaru.

BI juga melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung mengungkapkan, melalui kebijakan baru ini, diharapkan konsumsi di sektor kendaraan bermotor dan properti bisa kembali meningkat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Hitungan-hitungan kami secara kasar, dengan adanya relaksasi di sektor properti dan sektor kendaraan bermotor, ini akan mendorong kira-kira lebih dari 0,5% pertumbuhan di sektor konsumsi, khususnya di dua sektor ini,” kata Juda Agung dalam acara taklimat media, Senin (22/2/2021).

Namun, Juda belum bisa memastikan kapan kebijakan baru ini sudah bisa mulai meningkatkan permintaan kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilihan rumah (KPR).

"Semua ini kan bergerak secara simultan. Kalau mobilitas sudah tinggi, tentu saja kan demand untuk kendaraan bermotor juga akan tinggi,” kata Juda.

Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Februari 2021 lalu, telah diputuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.

BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8%.

