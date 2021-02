Punya RPA Baru, WMU Siap Genjot Produksi 10 Kali Lipat

Senin, 22 Februari 2021 | 14:55 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rumah Potong Ayam (RPA) PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) yang baru beroperasi siap memproduksi 12.000 ekor ayam per jam. Selain tingkatkan kapasitas produksi, beroperasinya RPA ini sejalan dengan strategi usaha perseroan yang fokus pada segmentasi bisnis RPA.

Direktur Utama Widodo Makmur Unggas, Ali Mas'adi mengatakan, RPA baru ini akan memproduksi ayam 10 kali lebih banyak daripada RPA WMU terdahulu. Diketahui, RPA WMU terdahulu berada di Jambakan Jawa Tengah memiliki kapasitas produksi 1.500 ekor ayam per jam atau setara 6.500 ton ayam per tahun. Sementara RPA baru WMU yang terletak di Wonogiri ini diproyeksikan mampu memotong 50,4 juta ekor per tahunnya.

Pemfokusan strategi usaha pada segmentasi RPA sendiri salah satunya didukung oleh baiknya kinerja karkas yang menjadi sumber tertinggi laba perusahaan. Per 30 Juni 2020 lalu (audited), produk Carcass atau Karkas menjadi produk dengan penjualan tertinggi perseroan, dengan total penjualan sekitar Rp 446 miliar atau sekitar 87,7% dari seluruh total penjualan perseroan, yaitu sekitar Rp 508 miliar. Adapun per 30 Juni 2020, perseroan mampu memproduksi karkas hingga 16.000 ton.

"Beroperasinya RPA baru WMU ini siap dorong total produksi RPA WMU hingga 110.740 ton di tahun 2021," kata Ali dalam keterangan resmi, Senin (22/2/2021).

WMU optimistis untuk terus torehkan kinerja yang positif di tahun 2021 sebagaimana perusahaan berhasil mempertahankan kinerja positif di tahun 2020. Tercatat di Desember 2020, perusahaan mencatatkan pendapatan Rp 1,1 triliun (unaudited). Jumlah ini meningkat tajam dari capaian pendapatan perusahaan di tahun 2019 senilai Rp 576,72 miliar.

Seperti diketahui, pembangunan teranyar ini diprediksi akan menjadi RPA terbesar di Indonesia ini, WMU didukung oleh sesama lini bisnis yang ada di dalam Widodo Makmur Perkasa Group. Adapun untuk pembangunan RPA ini WMU gelontorkan Rp 600 miliar.

Untuk capai proyeksi produksi, WMU gunakan sistem GMP dan menggunakan peralatan pemotongan tercanggih, sehingga proses pemotongan ayam berjalan dengan lancar, produktif, efisien dan terjamin higienitasnya sehingga kualitas Karkas yang sampai ke tangan konsumen tetap terjaga.

