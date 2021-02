Harga Bitcoin Meroket, Tesla dan Microstrategy Raup Cuan Triliunan

Senin, 22 Februari 2021 | 15:07 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah korporasi di Amerika Serikat (AS) meraup keuntungan fantastis setelah membeli dan menyimpan Bitcoin sebagai aset. Diantaranya ada Tesla Inc dan Microstrategy Inc. Keduanya mendapatkan keuntungan seiring meningkatnya harga Bitcoin dengan signifikan.

CEO Indodax, Oscar Darmawan menuturkan, kedua perusahaan itu sudah membeli Bitcoin semenjak beberapa waktu yang lalu. Tesla sudah membeli Bitcoin seharga US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun. Diperkirakan, total keuntungan Tesla sampai saat ini, mencapai US$ 600 juta atau Rp 8,4 triliun.

“Tesla membeli Bitcoin dengan jumlah yang banyak dan saat harga belum semahal sekarang. Kemudian, hanya hitungan minggu saja, Bitcoin naik drastis. Tentunya, perusahaan tersebut mengalami keuntungan yang fantastis seiring meningkatnya harga Bitcoin,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/2/2021).

Oscar mengatakan, mengutip Bloomberg, disebutkan bahwa Tesla membeli Bitcoin sebanyak 43.000 BTC (satuan Bitcoin) pada beberapa waktu lalu. Saat itu, harga Bitcoin sekitar US$ 35.000 atau sekitar Rp 490 juta. Sekarang, Bitcoin sudah mencapai Rp 851 juta atau sekitar US$ 58.000.

“Total aset Tesla awalnya US$ 1,5 miliar. Saat ini, diperkirakan sudah tumbuh melebihi US$ 2,2 miliar. Artinya, diperkirakan, aset Tesla tumbuh sekitar 45% setelah menyimpan dan membeli Bitcoin,” ungkapnya.

Oscar juga membeberkan keuntungan yang didapat oleh Microstrategy Inc, yang sudah berinvestasi Bitcoin semenjak tahun 2020. Perusahaan ini, membeli Bitcoin di harga yang jauh lebih murah dari pada Tesla Inc.

Microstrategy Inc sudah memiliki 72.000 BTC atau senilai sekitar Rp 57 triliun. Perusahaan tersebut membeli Bitcoin secara bertahap dimulai pada Agustus 2020 lalu. Saat itu, pembelian perdana Microstrategy Inc hanya 21.454 BTC.

“Dari catatan Nasdaq, diperkirakan, lonjakan kenaikan saham Microstrategy Inc mencapai 600% dari Agustus 2020- Februari 2021. Artinya, semenjak mereka membeli Bitcoin, valuasi asetnya meningkat drastis. Ini bisa dilihat dari pergerakan harga sahamnya di Nasdaq,” ungkapnya.

Awalnya, pada agustus saham Microstrategy di NASDAQ hanya US$ 141. Per Senin (22/2) sudah mencapai US$ 927. Bahkan, Microstrategy Inc masih ingin menambah Bitcoin. Terakhir, Microstrategy Inc mengumumkan ingin membeli Bitcoin lagi senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 8,4 triliun.

Selain perusahaan korporasi, orang-orang yang memiliki Bitcoin juga kaya mendadak. Seperti yang dialami oleh saudara kembar Tyler dan Cameron Winklevoss. Dikutip dari Forbes, dia membeli Bitcoin pada tahun 2012 sekitar 1% dari populasi Bitcoin yang beredar atau sekitar 1,5 juta BTC.

“Harga Bitcoin tahun 2012 hanya sekitar US$ 13 saja. Sekarang, sudah US$ 58.000 USD. Artinya, perkiraan peningkatan kekayaannya mencapai sekitar 400.000% (400 ribu persen). Sebuah peningkatan yang sangat fantastis. Mereka bisa menjadi multi triliuner hanya dengan menyimpan Bitcoin,” kata Oscar.

