MNC Group dan Broker Saham Asal New York Gelar Investor Forum

Selasa, 23 Februari 2021 | 15:13 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menilai ekonomi global, aktivitas bisnis dan geliat investasi akan segera pulih di tahun 2021 ini. Korporasi yang dipimpinnya juga berkomitmen untuk turut mengakselerasi kemajuan ekonomi Indonesia, termasuk pasar modal.

Hal ini turut mendasari langkah MNC Group untuk menggelar MNC Group Investor Forum 2021 pada Selasa- Rabu, 2-3 Maret 2021. Ajang bertema “Recovery Story after The Big Reset” ini dengan menggandeng perusahaan broker saham yang berpusat di New York, yaitu Auerbach Grayson & Company LLC (AGCO). Seperti diketahui, AGCO, merupakan perusahaan sekuritas anggota Wall Street, AS yang baru saja diakuisisi MNC Group pada awal tahun 2021.

”MNC Group Investor Forum 2021 ini bertujuan menjadi ajang pertemuan yang bermanfaat bagi emiten maupun investor dengan adanya basis jutaan investor lokal MNC Group serta akses kuat jaringan internasional AGCO ke-125 mitra di seluruh dunia,” ujar Hary Tanoesoedibjo dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (23/2/2021).

Beragam paparan dan perspektif bakal dihadirkan dari para pemangku kebijakan, baik kementerian maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, acara ini semakin lengkap dengan sesi pemaparan emiten.

“Diharapkan, kegiatan ini akan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Indonesia sekaligus menjadi momentum di mana investor lokal semakin kuat dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, serta membuka peluang pengembangan bisnis hingga ke mancanegara,” kata Hary.

Mengingat kondisi di tengah pandemi saat ini, maka kegiatan akan diselenggarakan secara virtual, yaitu melalui Zoom Webinar (inline) dan ditayangkan juga melalui platform online streaming RCTI+.

