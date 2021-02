Inovasi Dirut Pegadaian Diganjar Penghargaan Indonesia Best CEO 2020

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto, meraih predikat Indonesia Best CEO Pilihan Karyawan di Era Pandemi versi Majalah Swa. Terpilihnya Kuswiyoto karena dinilai berhasil memacu inovasi digital dan mendorong kinerja bisnis.

Penghargan Best CEO Pilihan Karyawan di Era Pandemi ini telah melalui penilaian dan proses yang panjang, dimana survei telah dilaksanakan dari Oktober-Desember 2020. CEO yang mengikuti survei, harus menunjukan kinerja bisnis yang bagus dan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Chief Editor Swa Group, Kemal E Gani, mengatakan, parameter penilaian menggunakan konsep leadership yang dikembangkan oleh Franklin Cove, yaitu The 4 Essential Roles of Leadership, yang merupakan penyempurnaan dari konsep Four Roles of Leadership.

“Apresiasi penghargaan best CEO kali ini kami berikan bobot lebih tinggi untuk parameter Inspire Trust dan Execute Strategy. Adapun detail bobot penilaian yaitu Inspire Trust 30%, Create Vision 25%, Execute Strategy 30% dan Coach Potential 15%,” ujar Kemal dalam siaran persnya, Selasa (23/2/2021).

Kemal menambahkan, pada survei pemilihan CEO terbaik, melibatkan minimal 30 responden yang merupakan karyawan dari perusahaan itu sendiri. Melalui metode tersebut terpilihlah 13 CEO terbaik tahun 2020 dengan indeks Best CEO di atas 90.

“Kami lakukan survei dengan mengedepankan parameter The 4 Essential Roles of Leadership, untuk menjawab tantangan CEO di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity). Lalu setelah itu kami lakukan proses validasi dan pengolahan data survei. Setelah kami lakukan penilaian, terpilihlah 13 CEO terbaik tahun 2020, dimana salah satunya adalah Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto,” tandas Kemal.

Sementara, Direktur Utama Pegadaian, Kuswiyoto mengaku bersyukur atas apresiasi dan penghargaan yang telah diberikan oleh Majalah Swa.

"Penghargaan ini akan terus memacu perseroan untuk terus menciptakan inovasi baru, sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat," kata Kuswiyoto.

