Tren Hunian Baru Mencuat di Masa Pandemi

Rabu, 24 Februari 2021 | 12:31 WIB

Oleh : Imam Muzakir, Feriawan Hidayat / FER

PT Jakarta Indah Makmur, yang merupakan konsorsium Nishitetsu Group, Jepang dengan Pulauintan, mengembangkan proyek The Veranda di kawasan strategis Lebak Bulus, Jakarta Selatan. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur PT Jakarta Indah Makmur, Tomoaki Kinoshita mengatakan, hunian dengan sirkulasi udara sehat dan fasilitas ruang terbuka hijau, sangat dibutuhkan di masa pandemi Covid-19. Apartemen The Veranda merupakan respons adaptif pengembang di saat pandemi. Pasalnya, resort residential collection ini dikembangkan dengan menyeimbangkan elemen healty and quality living, serta work and play.

"Daya tarik utama The Veranda adalah memadukan oasis hijau, panorama alam yang mewah, air, udara segar dan cahaya alami ke dalam bangunan hunian vertikal guna meningkatkan kesehatan mental, fisik dan kualitas hidup penghuninya,” ujar Tomoaki, dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (24/2/2021).

BACA JUGA Lingkungan Hunian Asri Jadi Pilihan Konsumen Apartemen

PT Jakarta Indah Makmur merupakan konsorsium Nishitetsu Group, Jepang dengan pengembang nasional, Pulauintan. Nishitetsu sendiri, merupakan pengembang ternama asal Jepang yang pengalaman sejak 1908 dengan 85 perusahaan di sektor transportasi, logistik, real estat, ritel, hotel hingga tempat hiburan di mancanegara.

Sedangkan Pulauintan, merupakan pengembang nasional yang berpengalaman sejak 1990 membangun berbagai proyek perkantoran, hotel, mal, apartemen, pergudangan, pabrik, dan rumah sakit.

Senada dengan Tomoaki, Associate Director The Veranda, Elis Sumarto mengatakan, The Veranda merupakan satu-satunya hunian yang mengadopsi lanskap taman resor Bali yang tenang dan alami di kawasan strategis Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Di The Veranda, kami menawarkan kenikmatan, kenyamanan gaya hidup, relaksasi di mana anak dapat bermain, berolahraga dan keluarga dapat bekerja, bersantai layaknya berada di teluk Jimbaran, Ubud dan Siminyak,” ucapnya.

BACA JUGA Pilih Mana? Sewa Apartemen atau Beli Rumah

Menurut Elis, desain apartemen khas bergaya resor dengan zona yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi pekerjaan dari rumah, area bersama, akses ke alam terbuka dan cahaya alami, menjadi hunian tren pascapandemi Covid-19.

"Work from home menjadi tren yang bertahan pascapandemi. The Veranda mengadaptasi tren penting itu guna mendukung mobilitas dan aktivitas penghuni,” ucapnya.

Elis menambahkan, hunian dirancang dengan ceiling tinggi dan jendela luas di dua sisi yang memungkinkan cahaya alami dan sirkulasi udara segar mengalir bebas. Penataan interior disesuaikan dengan fungsi materialnya. Sedangkan kamar mandi utama dilengkapi dengan bathtub dan toilet cerdas Neorest.

Tidak hanya oasis hijau yang membuat penghuni nyaman, lanjut dia, fasilitas keamanan pun demikian. Karena menggunakan sistem pengamanan selama 24 jam dengan CCTV terpasang di berbagai sudut apartemen.

"Hal yang unik, desain apartemen resor yang mengusung kemewahan dan keanggunan ini, dipadukan dengan 47 fasilitas indoor dan outdoor dalam satu kawasan seluas 2,3 hektare,” pungkas Elis.

BACA JUGA Arsitektur Hijau Mendukung Adaptasi Perubahan Perilaku

Sumber: BeritaSatu.com