Rilis Proyek Baru, PP Properti Gercep Sambut Pelonggaran Uang Muka

Rabu, 24 Februari 2021 | 15:50 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT PP Properti Tbk langsung gerak cepat (gercep) merespon kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga acuan BI 7Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) menjadi 3,5%. Pasalnya, penurunan suku bungan acuan ini juga didukung dengan pelonggaran maksimal 100% Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) untuk semua jenis properti, termasuk rumah tapak dan rumah susun.

Direktur Keuangan PP Properti, Deni Budiman mengatakan, kebijakan Bank Indonesia tentu menjadi dukungan bagi masyarakat karena dapat menikmati fasilitas uang muka atau down payment 0% untuk pembelian properti.

"Sementara, dari sisi developer, kebijakan ini menjadi salah satu stimulus yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan, khususnya di masa pandemi Covid-19," kata Deni Budiman, di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Bertepatan dengan kebijakan ini, kata Deni, perseroan meluncurkan produk rumah tapak terbaru di lokasi strategis, yaitu Permata Puri Cibubur.

"Desain rumah tapak ini disiapkan khusus oleh arsitek kenamaan Andra Matin, rdengan tiga tipe, yaitu tipe 45 dengan luas tanah 78 meter persegi, tipe 72 luas tanah 78 meter persegi, dan tipe 105 dengan luas tanah 90 meter persegi," tandasnya.

Direktur Operasi 2 PP Properti, Arso Anggoro menambahkan, rumah tapak ini memiliki konsep green and sustainable house, dimana setiap rumah didesain dengan sirkulasi udara dan penerangan yang baik sehingga dapat menghemat energi penggunaan AC dan lampu.

"Seluruh unit memiliki ciri khas lantai mezzanine yang berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, serta dua taman yang terletak di bagian depan dan belakang kavling," jelasnya.

Menurut Arso, Perseroan telah bekerja sama dengan perbankan untuk memberikan kemudahan dan pilihan cara bayar bagi konsumen, dapat menggunakan cara bayar dengan KPR maupun installment. “Khusus untuk Permata Puri Cibubur, kami hadir dengan harga perdana mulai dari Rp 500 jutaan untuk unit terbatas," tandasnya.

Arso menambahkan, Permata Puri Cibubur adalah series ke-10 dari produk landed house yang dikembangkan PP Properti dan salah satu produk rumah tapak perseroan yang dirilis di tahun ini.

"Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap rumah tapak yang kian menanjak, kami akan mengembangkan dua lokasi rumah tapak lainnya yaitu di Semarang dan Bandung, total keseluruhan rencana pengembangan luas tapak sekitar 30 hektare," tutup Arso.





Sumber: BeritaSatu.com