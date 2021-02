Beli Kapal, Trans Power Marine Kucurkan Dana Rp 120-150 Miliar

Kamis, 25 Februari 2021 | 07:53 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — PT Trans Power Marine Tbk (TPMA) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp 120-150 miliar pada tahun ini. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian kapal.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Kamis (25/2/2021), belanja modal tersebut akan digunakan untuk membeli lima-enam set kapal tunda dan kapal tongkang. Perseroan juga telah mendapatkan fasilitas pinjaman bank untuk melancarkan aksi tersebut.

“Armada yang dibeli akan digunakan untuk menambah kapasitas pengangkutan perusahaan maupun menggantikan armada yang sudah berumur cukup lama. Kami berharap, penambahan kapal ini akan meningkat performance perseroan,” jelas manajemen perseroan.

Di sisi lain, terkait kondisi pinjaman bank, manajemen perseroan menambahkan bahwa pihaknya senantiasa berkomitmen memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak bank maupun supplier selama pandemi, dengan pengaturan cash flow yang ketat dan dikelola dengan baik.

“Perseroan tetap dapat melakukan pembayaran cicilan selama tahun 2020, sehingga utang bank turun menjadi US$ 21 juta per 30 September 2020 dibandingkan dengan saldo US$ 26,7 juta pada 30 September 2019. Dengan penurunan ini, kami berharap beban bunga dapat lebih kecil dan meringankan perusahaan,” jelas manajemen perseroan.

Sebagai informasi, pada awal tahun 2020 utilisasi kapan Trans Power Marine cukup tinggi bahkan perseroan juga menyewa lebih dari 10 set kapal tunda dan tongkang untuk melayani permintaan pelanggan.

Sementara di kuartal II-2020, dampak pandemi Covid-19 mulai terasa dengan berkurangnya permintaan pengangkutan kargo, sehingga perseroan harus menghentikan penyewaan kapal dari pihak ketiga.

“Salah satu penyebab adalah PLN kelebihan kapasitas akibat ditutupnya gedung perkantoran, mal, sekolah maupun pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Utilisasi kapal sempat mencapai 60% di pertengahan tahun 2020,” jelas manajemen perseroan.

Sedangkan pada kuartal IV-2020, utilisasi sudah mulai naik kembali dan mencapai sekitar 90-95% yang salah satu dampaknya dari peningkatan ekspor batu bara ke Tiongkok akibat dihentikannya pengiriman batu bara dari Australia oleh Tiongkok.

Sebelumnya, perseroan pada tahun 2020 telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp 45 miliar. Capex ini digunakan perseroan untuk perbaikan dan pemeliharaan armada kapal.

“Belanja modal tersebut digunakan untuk 30 unit kapal, sampai pertengahan tahun 2020 sudah terserap sekitar Rp 25 miliar, sehingga kapal yang sudah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan sekitar 17-18 kapal,” ujar Direktur Trans Power Marine, Rudy Sutiono kepada Investor Daily.

Sedangkan untuk sumber pendanaan belanja modal tahun 2020, perseroan memiliki pinjaman modal kerja dari bank yang setiap tahunnya diperpanjang. Menurut Rudy, sumber pendanaan dari bank ini tidak begitu besar, hanya sekitar 20%. Kemudian, sumber pendanaan capex juga berasal dari dana operasional perseroan.

