IHSG Berpotensi Menguat, Valbury Rekomendasikan 6 Saham Ini

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat. Adapun support level berada di 6.218/6.186/6.148 dan resistance level berada di 6.289/6.327/6.359

Valbury Sekuritas mengatakan, pergerakan indeks akan dipengaruhi oleh sejumlah sentimen. Dari dalam negeri, pemerintah memutuskan untuk kembali menaikkan pagu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 699,43 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang dirumuskan pertama kali Rp 403,9 triliun atau realisasi anggaran tahun lalu Rp 579,8 triliun.

Kenaikkan anggaran tersebut lebih banyak difokuskan untuk anggaran kesehatan yang naik dari Rp 63,5 triliun menjadi Rp 176,3 triliun untuk mendukung program vaksinasi nasional, biaya perawatan Covid-19, insentif pajak dan penanganan kesehatan lainnya karena adanya modifikasi program pemerintah untuk menggalakkan program 3T untuk penanganan Covid-19.

Sementara dari luar negeri, senat AS bertekad untuk meresmikan paket stimulus senilai US$ 1,9 triliun pada Jumat mendatang. Paket tersebut utamanya untuk memberikan bantuan tunai US$ 1.400 per orang.

Paket dapat diloloskan melalui aturan simple majority di senat yang dikuasai oleh Demokrat, kendati tidak mendapatkan persetujuan Partai Republik yang mempertanyakan bahwa nilai stimulus terlalu tinggi.

Berikut beberapa saham pilihan Valbury Sekuritas pada hari ini berdasarkan analisis teknikal (25/2/2021):

TLKM: Trading Buy

• Close 3.480, TP 3.640

• Boleh buy di level 3.440-3.480

• Resistance di 3.640 & support di 3.440

• Waspadai jika tembus di 3.440

ANTM: Trading Buy

• Close 2.910, TP 3.090

• Boleh buy di level 2.890-2.910

• Resistance di 3.090 & support di 2.890

• Waspadai jika tembus di 2.890

AALI: Trading Buy

• Close 11.325, TP11.500

• Boleh buy di level 10.900-11.325

• Resistance di 11.500 & support di 10.900

• Waspadai jika tembus di 10.900

BMRI: Trading Buy

• Close 6.375, TP 6.550

• Boleh buy di level 6.200-6.375

• Resistance di 6.550 & support di 6.200

• Waspadai jika tembus di 6.200

BBNI: Trading Buy

• Close 6.075, TP 6.150

• Boleh buy di level 5.900-6.075

• Resistance di 6.150 & support di 5.900

• Waspadai jika tembus di 5.900

BJTM: Trading Buy

• Close 885, TP 910

• Boleh buy di level 850-885

• Resistance di 910 & support di 850

• Waspadai jika tembus di 850

