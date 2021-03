Bursa Asia Dibuka Menguat, Manufaktur Tiongkok Melambat

Senin, 1 Maret 2021 | 08:36 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Senin (1/3/2021). Data pemerintah Tiongkok menunjukkan aktivitas manufaktur melambat di bulan Februari.

Nikkei 225 Tokyo naik 2,1%, Topix naik 1,56%, ASX 200 Australia naik 1,53%.

Indeks manufaktur Tiongkok atau Purchasing Managers' Index (PMI) bulan Februari ada di angka 50,6, menurut data Badan Pusat Statistik Tiongkok. ANgka ini melambat dari bulan Januari sebesar 51,3, tetapi masih di atas angka 50 yang memisahkan ekspansi dengan kontraksi.

Data PMI yang dirilis swasta (Caixin/Markit) akan diumumkan hari ini.

Indeks dolar ada di angka 90,779, menguat setelah sebelumnya berada di bawah angka 90 akhir Februari. Yen melemah ke US$ 106,49 per dolar dari US$ 105,6 minggu lalu.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent naik 1,52% ke US$ 65,4 per barel, dan WTI naik 1,64% ke US$ 62,51 per barel.

BACA JUGA Futures Wall Street Menguat Ditopang Sentimen Vaksin dan Stimulus

Sumber: CNBC.com