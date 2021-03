IHSG Berpeluang Menguat, Valbury Rekomendasikan 5 Saham Ini

Senin, 1 Maret 2021 | 09:48 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan mixed dengan berpeluang menguat. Adapun support level berada di 6.183/6.125/6.066 dan level resisten berada di 6.301/6.361/6.419.

Valbury Sekuritas mengatakan, beberapa sentimen yang akan pengaruhi pergerakan indeks datang dari data Markit Indonesia PMI Manufacture pada Februari yang menurun menjadi 50,9 dari sebelumnya 52,2. Selain itu, mata uang rupiah juga diperkirakan depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sentimen negatif yang menekan pasar.

Kemudian, kegiatan produksi di Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan dalam sembilan bulan pada Februari tahun yang menyebabkan data Caixin Tiongkok PMI Manufacture pada Februari diperkirakan turun menjadi 51,4 dari 51,5.

Sedangkan, senitmen positif yang berpotensi topang kinerja indeks di antara lain yakni, Indeks bursa regional Asia dan Indeks berjangka Wall Street sementara bergerak di teritorial positif jadi kabar baik bagi para investor.

Selanjutnya, indeks juga akan didukung dengan vaksin Covid-19 di AS yang memberikan optimisme pada para pelaku pasar. Kabar terbaru dari kongres AS yang menyetujui RUU stimulus US$ 1,9 triliun menjadi kabar yang ditunggu-tunggu.

Berikut beberapa saham pilihan Valbury Sekuritas pada hari ini berdasarkan analisis teknikal (1/3/2021):

TLKM: Beli

• Tutup 3490, TP 3640

• Boleh beli di level 3440-3490

• Resisten di 3640 & support di 3440

• Waspadai jika tembus di 3440

• Batasi risiko di 3400

PTBA: Beli

• Tutup 2710, TP 2770

• Boleh beli di level 2650-2710

• Resisten di 2770 & support di 2650

• Waspadai jika tembus di 2650

• Batasi risiko di 2610

KLBF : Beli

• Tutup 1470, TP 1525

• Boleh beli di level 1455-1470

• Resisten di 1525 & support di 1455

• Waspadai jika tembus di 1455

• Batasi risiko di 1420

SMGR: Beli

• Tutup 10200, TP 10350

• Boleh beli di level 10000-10200

• Resisten di 10350 & support di 10000

• Waspadai jika tembus di 10000

• Batasi risiko di 9875

BBTN: Beli

• Tutup 2070, TP 2150

• Boleh beli di level 2000-2070

• Resisten di 2150 & support di 2000

• Waspadai jika tembus di 2000

• Batasi risiko di 1940

Sumber: BeritaSatu.com