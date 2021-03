Infomedia Raih Penghargaan Contact Center Berskala Global

Senin, 1 Maret 2021 | 13:30 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Infomedia Nusantara (Infomedia), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) yang memimpin pasar penyediaan contact center di Indonesia kembali meraih penghargaan contact center berkelas dunia dengan diperolehnya dua medali Emas dalam ajang 2020 Global Top Ranking Performers Award yang diselenggarakan oleh Contactcenterworld.com.

Ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada pelaku contact center terbaik dunia ini telah menganugerahkan Gold Medal pada Kategori Best Client Services dan Best Improvement Award – External consulting/training service kepada Infomedia selain sejumlah penghargaan lain yang dikelola oleh perusahaan yang mempercayakan pengelolaan CRMnya ke Infomedia.

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa Infomedia mampu memberikan digital customer experience yang berkualitas global untuk mendukung para pelaku bisnis dan perusahaan di Indonesia,” kata Direktur Utama Infomedia Agus Winarno dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).

Dalam ajang global ini, Infomedia mampu menghantarkan mitranya untuk memperoleh penghargaan terbaik dengan melewati serangkaian proses panjang yang dimulai dari awal tahun untuk Regional Asia Pasific hingga pada akhirnya diumumkan dalam skala Global pada akhir Februari 2021.

Penghargaan yang diperoleh oleh layanan yang dikelola Infomedia diantaranya Gold winner dalam kategori Best Contact Center, Best Public Service center, Best Supervisor, Best Customer Service Proffesional, Best Operation Manager, Best Sales Campaign (Inbound/outbound). Lalu Silver Winner dalam kategori Best in Customer Service, Best Analyst, Best Workforce Planning, Best Project Manager. Serta Bronze Winner dalam kategori Best Recruitment Campaign.

Infomedia menyatakan bahwa untuk mendukung kualitas layanan contact center, saat ini portofolio CRM Infomedia semakin dikembangkan ke ranah digital. Di 2021 ini, Infomedia pun kembali mengembangkan layanan Omnichannel (ON) 5.0 nya menuju ON X dengan channel yang semakin beragam dan kualitas pengalaman interaksi yang semakin baik.

Lebih lanjut, menjalankan fungsi pelayanan pelanggan contact center di masa pandemi memang membawa tantangan tersendiri bagi Infomedia. Untuk itu, guna menjaga kualitas layanan di masa pandemi ini, Infomedia mengimplementasikan fungsi hybrid operation dengan mengkombinasikan pekerjaan agen dari kantor dan dari rumah melalui solusi Agent Anywhere.

Sumber: BeritaSatu.com