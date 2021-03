Panca Mitra Multiperdana Raih Kontrak Penjualan Senilai US$ 90 Juta

Senin, 1 Maret 2021 | 13:34 WIB

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Eksportir udang PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) telah memperoleh kontrak penjualan dengan nilai US$ 90 juta dari para konsumen, terutama yang berdomisili di Amerika Serikat (AS) dan Jepang hingga Februari 2021.

Sekretaris Perusahaan Panca Mitra Multiperdana, Christian Jonathan Sutanto mengatakan, pada tahun ini perseroan menargetkan peningkatan volume penjualan sebesar 11% menjadi sekitar 20.000 ton.

“Kami juga menargetkan peningkatan penjualan sebesar 11% menjadi US$ 190 juta pada tahun ini, sementara untuk laba bersih ditargetkan mencapai US$ 12 juta,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).

Christian menambahkan, peningkatan penjulana tersebut diikuti dengan upaya perseroan untuk menciptakan produk value added varian baru, salah satunya Garlic Butter Marinated Shrimp, produk udang olahan ready to cook yang telah mulai diekspor perseroan pada Februari 2021.

Untuk diketahui, permintaan ekspor udang Indonesia ke Amerika serikat tengah mengalami peningkataan, hal ini merupakan peluang besar bagi perseroan untuk meningkatkan penjualan ekspornya, terutama ke AS. pada tahun 2020, volume ekspor udang dari Indonesia ke AS meningkat sebesar 20%.

“Indonesia adalah negara eksportir kedua terbesar ke Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan bisnis kami tahun lalu yang mencatatkan ekspor sekitar 14.500 ton ke AS atau naik 23% dari penjualan tahun 2019 sebesar 11.800 ton,” ujar dia.

Di sisi lain, perseroan juga pada tahun ini tengah membangun pabrik kedelapan dengan progres yang sudah mencapai 30%. Fasitilas produksi ini ditargetkan selesai sekitar Juli 2021. Pabrik ini berlokasi di Situbondo dan rencananya akan memproduksi produk value added varian baru, khususnys produk pre-fried breaded shrimp.

Dari sisi kinerja, Direktur Keuangan Panca Mitra Multiperdana, Alin Rostanti menyampaikan bahwa kinerja perseroan hingga periode Desember 2020 diperkirakan mampu mencapai target yang telah ditetapkan dengan kenaikan volume penjualan sebesar 20% (YoY Desember 2020).

Selain itu, penjualan Perseroan juga ditargetkan mencapai US$ 170 juta pada Desember 2020 atau naik sebesar US$ 27 juta atau 19% dari penjualan Desember 2019 yang tercatat sebesar US$ 142,7 juta.

“Saat ini, kami masih dalam proses audit untuk buku Desember 2020, saya perkirakan bulan Maret sudah selesai dan dapat kami publish”, ujar Alin.

Di tengah pandemi Covid-19 ini perseroan mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menerapkan strategi bisnis yang optimal dan didukung oleh kinerja operasional yang tetap baik.

Selain itu, hal tersebut disebabkan pasar perseroan yang mayoritas adalah ritel, di mana selama pandemi Covid-19, retailer menjadi salah satu industri yang diuntungkan, terutama di Amerika Serikat yang menyerap produk perseroan dan dijual baik secara online dan offline. Mayoritas konsumen lebih memilih untuk berbelanja di supermarket dan retailer serta memasak sendiri produknya, dibandingkan mereka harus pergi ke restoran.

Sumber: BeritaSatu.com