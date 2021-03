Insentif PPnBM dan Properti Tambah Pertumbuhan Ekonomi 1 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara "The International Conference on Covid-19 Pandemic, Tackling The Covid-19 Pandemic : Health, Economics, Diplomacy and Social Perspectives,” yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad), Selasa (23/2/2021). (Foto: Beritasatu Photo)