Japfa Comfeed Torehkan Laba Rp 916,7 Miliar

Senin, 1 Maret 2021

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten agrifood terintegritas PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) membukukan laba bersih pada 2020 sebesar Rp 916,71 miliar atau turun dibandingkan 2019. Melemahnya penjualan menjadi pemicu tergerusnya laba.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Senin (1/3/2021), laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk menurun 0,48% dibandingkan 2019 sebesar Rp 1,76 triliun. Penjualan turun 4,91% menjadi Rp 36,96 triliun dari 2019 sebesar Rp 38,87 triliun.

Penurunan penjualan dikontribusikan dari segmen usaha pakan ternak, pengolahan hasil peternakan dan produk konsumen, peternakan sapi serta pembibitan ayam. Sedangkan segmen peternakan komersial, budidaya perairan, dan perdagangan lain-lain mengalami peningkatan.

Lebih lanjut, beban pokok penjualan sebesar Rp 29 triliun atau turun 6,45% dari 2019 sejumlah Rp 31 triliun. Laba kotor menurun 5,71% menjadi Rp 7,42 triliun dari sebelumnya Rp 7,87 triliun.

Sementara laba usaha melemah 20,51% menjadi Rp 2,48 triliun dari tahun 2019 sebesar Rp 3,12 triliun. Laba sebelum pajak penghasilan hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1,67 triliun, menurun 32,93% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang membukukan Rp 2,49 triliun.

Total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 25,95 triliun, mengalami penurunan 2,62% dari 31 Desember 2019 yakni Rp 26,65 triliun. Sedangkan total liabilitas sebesar Rp 14,53 triliun, turun 1,49% dari semula Rp 14,75 triliun dan total ekuitas turun 4,03% menjadi Rp 11,41 triliun dari sebelumnya Rp 11,89 triliun.

Sebelumnya, induk usaha Japfa Comfeed Indonesia yakni Japfa Ltd menargetkan penjualan 80% kepemilikan saham Greenfields Dairy Singapore Pte Ltd kepada TPG dan Northstar Group senilai US$ 236 juta tuntas. Sebanyak US$ 150 juta dari dana hasil penjualan saham tersebut akan digunakan untuk pembagian spesial dividen interim kepada pemegang saham.

Japfa telah meraih persetujuan pemegang saham atas rencana penjualan saham Greenfields pada 26 Januari 2021. Persetujuan ini melengkapi conditional share purchase agreement (SPA) yang dilakukan Japfa dengan Freshness Holdings pada 6 Desember 2020. Freshness Holdings merupakan perusahaan yang dimiliki oleh TPG dan Northstar Group.

Sumber: BeritaSatu.com