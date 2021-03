Bursa Asia Menguat Jelang Rilis Suku Bunga Australia

Selasa, 2 Maret 2021 | 07:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik diperdagangkan menguat pada Selasa pagi (2/3/2021) menyusul kenaikan kuat saham di Wall Street.

Kospi Korea Selatan melonjak 2,61%, setelah kembali dari libur Senin. Di Jepang, Nikkei 225 bertambah 0,71%, sedangkan indeks Topix bertambah 0,33%.

Sementara saham di Australia S&P/ASX 200 naik 0,75%. Bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia) akan mengumumkan keputusan suku bunganya sekitar pukul 11.30 waktu Hong Kong.

Indeks MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,55% lebih tinggi.

Lonjakan Wall Street di Amerika Serikat (AS) semalam membuat Dow Jones Industrial Average melonjak 603,14 poin menjadi 31.535,51, sementara S&P 500 naik 2,38% di 3.901,82. Nasdaq Composite melonjak 3,01% menjadi 13.588,83.

Pergerakan itu terjadi karena imbal hasil obligasi Treasury AS 10 tahun menurun, menyusul lonjakan minggu lalu.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,039 karena sebagian besar bertahan pada kenaikan dari akhir Februari ketika naik dari level di bawah 90.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,83 per dolar, masih lebih lemah dari level di bawah 105,7 melawan greenback yang terlihat minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7772 mengikuti level di bawah US$ 0,774 yang terlihat kemarin.

Sumber: CNBC