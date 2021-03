Harga Minyak Tertekan karena Kekhawatiran Peningkatan Produksi OPEC

Selasa, 2 Maret 2021 | 09:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun lebih 1% pada Selasa (2/3/2021) memperpanjang penurunan yang dimulai minggu lalu, karena investor melepas posisi buy (beli) di tengah kekhawatiran bahwa OPEC kemungkinan menyetujui peningkatan pasokan global dalam pertemuan minggu ini.

Minyak mentah Brent turun 78 sen, atau 1,2% menjadi US$ 62,91 per barel setelah kehilangan 1,1% pada hari sebelumnya. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 74 sen, atau 1,2% menjadi US$ 59,90 per barel, setelah turun 1,4% pada Senin.

"Investor khawatir Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, akan meningkatkan produksi minyak," kata Manajer Riset Nissan Securities, Hiroyuki Kikukawa.

Dia mengatakan, harga minyak masih tertekan karena investor melakukan penyesuaian posisi menjelang pertemuan OPEC.

OPEC akan bertemu pada Kamis (4/3/2021) untuk membahas kemungkinan menambah 1,5 juta barel per hari (bpd) minyak mentah ke pasar.

Produksi minyak OPEC turun pada Februari karena pemangkasan sukarela Arab Saudi ditambahkan pengurangan yang disepakati pada pakta OPEC+ sebelumnya.

Sentimen pasar juga diredam oleh data manufaktur yang lemah di luar Tiongkok. Pertumbuhan aktivitas pabrik Tiongkok merosot ke level terendah 9 bulan di bulan Februari, yang dapat membatasi permintaan minyak mentah Tiongkok dan menekan harga minyak.

Sumber: CNBC