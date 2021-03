Jangkau Pasar Lebih Luas, LRT City Ciracas Gandeng Travelio

Selasa, 2 Maret 2021 | 14:04 WIB

Oleh : Imam Muzakir, Feriawan Hidayat / FER

Project Director LRT City Ciracas Chaerul Annas (tengah), bersama Vice President of Business Development PT Horizon Internusa Persada - Travelio Property Management, Felicia Gautama (ketiga dari kiri), didampingi jajaran manajemen LRT City Ciracas dan Travelio, usai menandatangani perjanjian kerja sama. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan dan kemudahan yang diberikan pemerintah menjadi sinyal positif dan momentum kebangkitan bisnis properti di tahun ini, yang sempat terpuruk di tahun lalu akibat dampak pandemi Covid-19.

"Pasar apartemen sangat optimistis menghadapi tahun 2021, dikarenakan adanya kebijakan dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk lebih menggiatkan sektor properti,” ujar Direktur Pemasaran PT Adhi Commuter Properti, Indra Syahruzza dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Indra Syahruzza mengatakan, kebijakan pembebasan pajak properti, relaksasi kredit pemilikan rumah (KPR), down payment atau DP 0%, rate bunga bank lebih rendah, kehadiran UU Cipta Kerja, serta diizinkannya kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing (WNA), dan percepatan proses perizinan, diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai tumbuh membaik.

"Sehingga, semua hal tersebut diyakini turut berkontribusi dalam mendongkrak daya beli masyarakat terhadap produk properti,” tandasnya.

Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, Indra Syahruzza mengakui, PT Adhi Commuter Properti tengah gencar mengakselerasi bisnis properti dengan pembangunan proyek LRT City. "Salah satunya adalah LRT City Ciracas-Urban Signature," tandasnya.

Project Director LRT City Ciracas-Urban Signature, Chaerul Annas menjelaskan, LRT City Ciracas-Urban Signature adalah kawasan LRT City terluas di Jakarta dengan luas lahan mencapai 6,2 hektare. Pasalnya, lebih dari 45% merupakan lahan hijau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti stasiun LRT, mall, swimming pool, recreation and retention lake, masjid, plaza, food and beverage area, park and ride, jogging track, playground, pedestrian dan bicycle track, serta fitness center.

"LRT City Ciracas-Urban Signature akan memiliki 5 tower apartemen, yakni Azzure, Beige, Cerise, Denim, dan Emerald dengan total unit mencapai 3.668 unit. Saat ini, fokus pembangunan tahap 1 LRT City Ciracas-Urban Signature adalah tower Azzure dengan target topping off pada September 2021 dan akan diserahterimakan pada tahun 2022 yang bersamaan dengan pembukaan mal lifestyle seluas 9.300 meter persegi,” sebutnya.

Project Marketing Manager LRT City Ciracas, Haffidz Irfansyah menambahkan, tower Azzure terdiri dari 1.087 unit apartemen yang memiliki beragam tipe, seperti studio, 1BR, 1BR-Corner, dan 2BR-Corner, serta 2BR. "Tower Azzure ini ditujukan bagi segmen menengah ke atas dengan kisaran harga berkisar Rp 500 jutaan hingga Rp 1,4 miliar," kata Haffidz.

Untuk menarik minat calon pembeli unit, Haffidz mengungkapkan, LRT City Ciracas-Urban Signature menggandeng Travelio, jasa penyewaan properti daring dengan periode jangka pendek dan panjang.

"Travelio sebagai property management terpercaya yang membantu memasarkan unit apartemen LRT City Ciracas-Urban Signature kepada calon pembeli unit yang berniat membeli dan menyewakan unitnya menggunakan layanan Travelio. Tentu saja, kerja sama antara LRT City Ciracas-Urban Signature dan Travelio menjadi daya tarik sendiri bagi para peminat properti yang hendak berinvestasi di masa depan,” ujarnya.

Haffidz menambahkan, saat ini penjualan unit apartemen tower Azzure dilakukan secara digital. Selain itu, pihak LRT City Ciracas-Urban Signature menyediakan 3D show unit secara virtual agar konsumen dapat melihat gambaran unit contoh tanpa harus datang ke marketing gallery.

"Diharapkan dengan terobosan-terobosan tersebut, LRT City Ciracas-Urban Signature dapat mencapai target penjualan sebesar Rp 143 miliar di tahun 2021,” pungkas Haffidz.

