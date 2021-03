Harga Minyak Turun Jelang Pertemuan OPEC

Rabu, 3 Maret 2021 | 08:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada perdagagan Selasa (3/3/2021) jelang pertemuan OPEC+ minggu ini yang diperkirakan produsen akan mengurangi pembatasan pasokan karena ekonomi mulai pulih dari krisis akibat Covid-19.

Sekretaris Jenderal OPEC Mohammad Barkindo mengatakan prospek permintaan minyak lebih positif, terutama di Asia, dan hambatan terus mereda.

Minyak mentah Brent merosot 99 sen, atau 1,55%, menjadi US$ 62,70 per barel, setelah turun dari level tertinggi 1 tahun minggu lalu di atas US$ 67. US West Texas Intermediate (WTI) naik 28 sen menjadi US$ 60,92 per barel, juga turun dari posisi tertinggi minggu lalu.

Pelemahan harga setelah reli di tengah ekspektasi bahwa OPEC +, akan menambah pasokan minyak ke pasar mulai April setelah mengurangi pasokan mulai setahun lalu.

OPEC+ yang bertemu pada Kamis (4/3//2021) membahas kemungkinan memasok 1,5 juta barel per hari (bph) ke pasar.

Produksi minyak OPEC turun pada Februari karena pemangkasan sukarela oleh Arab Saudi menambah pengurangan yang disepakati dalam pakta OPEC+ sebelumnya.

Di Asia, pertumbuhan aktivitas pabrik Tiongkok merosot ke level terendah 9 bulan pada Februari, yang dapat membatasi permintaan minyak mentah Tiongkok.

Sementara pembelian minyak oleh importir utama dunia baru-baru ini berkurang. "Ada tanda-tanda bahwa pasar fisik tidak seketat pasar berjangka," kata ING Economics dalam sebuah catatan.

Sumber: CNBC