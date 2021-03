Indorama Holding BV Kembali Tambah Kepemilikan di Indorama Synthetics

Rabu, 3 Maret 2021 | 14:01 WIB

Oleh : Muhammad Nabil Alfaruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Indorama Holding BV (IHBV), produsen tekstil milik taipan asal India, Sri Prakash Lohia kembali menambahkan kepemilikan sahamnya di PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) sebesar 32,66 juta lembar saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (3/3/2021) perusahaan pengendali Indorama Synthetics telah membeli saham sebanyak 32,66 juta lembar saham. Transaksi ini telah dilakukan pada 25 Februari 2021.

IHBV membeli saham Indorama Synthetics di harga Rp 3.090 per lembar. Dengan demikian, perusahaan pengendali ini telah melakukan transaksi sebanyak Rp 100,94 miliar.

Adapun tujuan transaksi dimaksudkan untuk investasi jangka panjang. Dengan adanya transaksi tersebut, kini kepemilikan saham Indorama Holding BV di Indorama Synthetics 56,6% dengan jumlah saham 370,46 juta.

Sebelumnya, Indorama Holding BV juga telah memborong saham perseroan sebanyak 31,22 juta unit saham pada harga Rp 2.800 per saham atau senilai total Rp 87,44 miliar. Transaksi ini telah terjadi pada 8 Februari 2021.

Selanjutnya pada Januari 2021, perusahaan yang berkantor pusat di Belanda itu kembali memborong saham Indorama Synthetics sebanyak dua kali, masing-masing pada 12 Januari dan 28 Januari.

Pada 12 Januari, IHBV membeli 20,93 juta saham perseroan seharga Rp 2.980 per saham dengan nilai total Rp 62,37 miliar. Setelah transaksi, kepemilikan saham IHBV bertambah 3,2% dari 38,9% menjadi 42,1%.

Adapun pada 28 Januari, IHBV membeli 30,96 juta unit saham perseroan seharga Rp 2.750 per unit atau senilai total Rp 81,15 miliar. Dengan transaksi tersebut, kepemilikan IHBV di Indorama Synthetics bertambah menjadi 46,8% dari sebelumnya 42,1%.

Hingga perdagangan sesi I, harga saham Indorama Synthetics berada di Rp 4.880 naik 880 poin (22%). PER perseroan berada di 36,34 dan market capital berada di Rp 3,19 triliun.

Di sisi lain, Indorama Synthetics sepanjang tahun 2020, memperoleh laba bersih turun hingga 74,79% menjadi US$ 8,56 juta dari sebelumnya US$ 33,95 juta. Melemahnya penjualan ekspor dan lokal jadi sebab utama.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip oleh Investor Daily, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya ekspor sepanjang 2020 yakni berjumlah US$ 362,03 juta, turun 29.91% dari US$ 516.51 juta. Penjualan lokal juga menurun menjadi US$ 229,28, atau turun 9.79% menjadi US$ 254,16 juta.

Setelah dikurangi potongan penjualan dan retur, total penjualan yang diperoleh Indorama Synthetics sebanyak US$ 589,04 juta, jumlah tersebut turun 23.28% dari periode yang sama pada tahun 2019 lalu yakni US$ 767,74 juta.

Menurunya pendapatan ini berimbas pada beban pokok pendapatan yang terkoreksi sebanyak 22.97% atau setara dengan US$ 557,20 juta dari sebelumnya US$ 723,40 juta. Hal yang sama juga terjadi pada beban penjualan berjumlah US$ 5,80 juta dari US$ 7,65 juta.

Lebih lanjut, beban umum dan administrasi naik 9.38% menjadi US$ 15,63 juta dari US$ 14,29 juta, kemudian biaya keuangan yang dicatatkan perseroan sebanyak US$ 7,43 juta, turun 22.85%. Meski demikian, tahun 2020 lalu, perseroan berhasil membalikan rugi menjadi untung dari segmen selisih kurs mata uang asing yang berjumlah US$ 2,12 juta dari rugi US$ 2,29 juta.

Laba sebelum pajak yang diperoleh perseroan berjumlah US$ 6,82 juta. Dengan demikian, setelah dikurangi pajak penghasilan bersih Indorama Synthetics memperoleh laba tahun berjalan yakni US$ 6,23 juta, terpangkas 83,65%.

Sumber: BeritaSatu.com