Bursa Asia Menguat Dipimpin Hang Seng dan Shanghai

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup menguat pada perdagangan Rabu (3/3/2021), di tengah-tengah rilis data melambatnya sektor jasa di Tiongkok bulan lalu.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,51%, Indeks Komposit Shanghai naik 1,95%, Hang Seng Hong Kong naik 2,51%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,82%, Kospi naik 1,29%.

Di Hang Seng, saham China Construction Bank naik 5,61%, Industrial and Commercial Bank of China naik 5,81%, dan Bank of China naik 4,09%.

Indeks PMI sektor jasa yang dilansir Caixin/Markit menunjukkan angka 51,5 untuk bulan Februari, melambat dari 52 di bulan Januari. Indeks di atas 50 menunjukkan pertumbuhan, dan sebaliknya menunjukkan kontraksi.

Menurut data BPS Australia, PDB negeri kangguru itu naik 3,1% (seasonally adjusted) pada triwulan IV 2020, di atas estimasi survei ekonom Reuters 2,5%. Pada triwulan III 2020, PDB Australia juga tumbuh 3,4%.

