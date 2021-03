Relaksasi DP 0% Gairahkan Pasar Rumah Subsidi di Timur Jakarta

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:18 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Bekasi, Beritasatu.com - Pasar rumah dengan harga terjangkau atau subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2021 diprediksi tumbuh di atas 20%. Pasalnya, kebijakan pelonggaran atau relaksasi, ditambah suku bunga rendah dan uang muka atau DP 0%, membuat pasar rumah subsidi lebih bergairah di tahun 2021.

"Apalagi, pemerintah sudah memutuskan harga unit rumah subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) tidak mengalami kenaikan di tahun 2021. Stimulus dari pemerintah ini akan lebih menggairahkan pasar rumah subsidi," kata General Manager Regional Timur Vista Land Group, Ardian Hendra, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Ardia menjelaskan, pasar rumah subsidi di tahun 2021 sangat prospektif, karena kebutuhan akan tempat tinggal bagi MBR masih sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari backlog rumah subsidi cukup besar.

"Berdasarkan data Kempupera, backlog perumahan per awal 2020 mencapai 7,64 juta unit rumah yang terdiri dari 6,48 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) non fixed income, 1,72 juta unit rumah untuk MBR fixed income dan 0,56 juta unit rumah untuk non MBR," jelasnya.

Vista Land Group, kata Ardian, siap mendukung pencapaian target rumah subsidi 2021. Salah satunya, dengan meluncurkan perumahan yang secara lokasi sangat strategis dan didukung lahan pengembangan masih cukup luas, ditambah banyaknya kawasan industri yang mempekerjakan jutaan karyawan.

"Proyek tersebut adalah Mutiara Puri Harmoni 2, di kawasan Cikarang Utara, Bekasi. Proyek ini dibangun sejak 2016 di atas lahan 26 hektare, dan saat ini sudah 90 persen terjual. Di tahun lalu saja kami bisa menjual 250 unit rumah. Saat ini sudah terbangun hampir 2.000 unit rumah subsidi dan rumah kios. Untuk itu, tahun 2021 ini kami optimistis penjualan rumah di Mutiara Puri Harmoni 2 bisa tumbuh di atas 50 persen," imbuhnya.

Ardian menambahkan, pengembang perumahan bersubsidi sekarang ini tidak hanya dituntut menjual dengan harga terjangkau sesuai aturan pemerintah, tetapi kualitas lingkungan juga harus diperhatikan. Karena itulah konsep umum pengembangan Mutiara Puri Harmoni 2 mengusung konsep healthy compact house dengan ruangan yang terbatas menjadikan hunian sehat dan bersih di lingkungan asri.

"Boleh dikatakan Mutiara Puri Harmoni 2 perumahan subsidi terbaik di timur Jakarta. Di zaman digitalisasi sekarang ini, konsumen punya informasi banyak pilihan, sehingga pengembang tidak bisa lagi mengandalkan harga murah. Konsumen akan memilih yang terbaik, yaitu harga terjangkau dan punya lingkungan yang baik, dan tentunya kemudahan akses. Inilah alasan mengapa proyek kami sangat diminati kalangan MBR,” ujarnya.

BACA JUGA Konsep Rumah Sehat Jadi Solusi Baru di Tengah Pandemi

Menurut Ardian, saat ini Mutiara Puri Harmoni 2 sedang memasarkan rumah subsidi tipe 26/60d engan harga Rp168 juta yang dapat dibeli dengan fasilitas KPR dengan subsidi bunga 5% fixed, dengan angsuran sekitar Rp1,2 juta per bulan. "Menariknya, DP 0 rupiah atau tanpa uang muka. Selain itu, masih banyak lagi bonus bagi konsumen, serta gratis biaya proses," imbuhnya.

Di samping itu, jelas Ardian, saat ini pihaknya sedang memasarkan produk unggulan berupa rumah kios (Ruki) untuk usaha dengan tipe 28/40 dengan harga Rp200 jutaan. Lokasi area Ruki sangat strategis berada di gerbang paling depan dari pintu masuk perumahan Mutiara Puri Harmoni 2.

"Untuk hunian sederhana harga Ruki Rp200 jutaan sangat menarik dan pembeli bisa mendapatkan cashback Rp10 juta setelah akad. Unit Ruki yang kami tawarkan sangat terbatas dan ternyata peminatnya cukup banyak. Karena mereka melihat kawasan ini sudah ramai, dihuni sekitar 1.500 kepala keluarga," pungkas Ardian.

BACA JUGA Vista Land Group Garap Proyek Rumah Subsidi Siap Huni

Sumber: BeritaSatu.com