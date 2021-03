Bank Banten Raih Penghargaan Indonesia Best BUMD Awards 2021

Rabu, 3 Maret 2021 | 19:32 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Serang, Beritasatu.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) meraih penghargaan “Indonesia Best BUMD Awards 2021 on Developing a Healthy Banking System Through Limited Public Offering Program (Rights Issue/HMETD) at Banten-Java Island” dari Warta Ekonomi.

Tahun ini, Indonesia Best BUMD Award 2021 mengusung tema “The Frontline of Indonesia’s Economic Recovery”. Penilaian dilakukan oleh tim independen dari Warta Ekonomi dengan menggunakan beberapa parameter antara lain publikasi, inovasi dan layanan masyarakat.

CEO Warta Ekonomi Muhammad Ihsan memberikan penghargaan ini secara virtual kepada Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa, Rabu (3/3/2021).

Fahmi menjelaskan, penghargaan ini tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten khususnya Gubernur Banten, serta para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga berterima kasih kepada segenap insan Bank Banten atas kerja samanya membangun kemandirian.

“Penghargaan ini selain sebagai bukti nyata terhadap kepercayaan dan komitmen Bank Banten, juga menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus tumbuh dan berkembang menjawab kepercayaan tersebut," kata Fahmi, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

"Melalui inovasi dan penguatan fundamental, Bank Banten meningkatkan akselerasi digitalisasi dalam segala aspek operasional dan layanan perbankan untuk memperkuat posisi strategisnya dan memastikan keunggulan kompetitif dalam konteks lingkungan yang senantiasa dinamis,” tambah Fahmi.

Adapun raihan penghargaan ini juga tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan Bank Banten melakukan berbagai upaya strategis dalam menjaga ketahanan institusi, khususnya dalam penguatan permodalan.

Diketahui, Bank Banten berhasil memperoleh pendanaan sebesar Rp 1,871 triliun dari Penawaran Umum Terbatas VI yang dilaksanakan pada akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021. Dengan terlaksananya aksi korporasi tersebut, kepemilikan saham Pemprov Banten di Bank Banten melalui PT Banten Global Development meningkat menjadi 78,21%. Sedangkan 21,79% lainnya dimiliki oleh publik.

Strategi Perseroan Hadapi Lingkungan Dinamis

Menurut Fahmi, Bank Banten telah menyusun beberapa inisiatif strategis guna meningkatkan akselerasi transformasi digital sekaligus mendorong perbaikan kinerja dengan dua fondasi utama.

Fondasi pertama adalah melakukan rekayasa ulang proses bisnis, khususnya inovasi dalam berbagai aspek dengan berbasis teknologi.

Sedangkan fondasi kedua adalah penguatan fundamental antara lain permodalan, perbaikan kualitas aset, penerapan tata Kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Terkait penguatan fundamental, Fahmi secara khusus memberikan penekanan terhadap aspek permodalan yang merupakan faktor mendasar dari industri perbankan.

“Kebutuhan permodalan yang kuat juga sangat diperlukan untuk melakukan ekspansi bisnis perbankan seperti pengembangan sistem teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya insani, perluasan jangkauan jaringan layanan, maupun meningkatkan skala usaha dalam mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan penyaluran kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten," kata Fahmi.

"Dengan terpenuhinya permodalan, Bank Banten akan lebih leluasa dalam mengimplementasikan rencana strategis yang telah disusun guna mendukung program pembangunan daerah dan menjadi mencapai target yang telah ditetapkan di tengah tingginya potensi pertumbuhan perekonomian Banten,” tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com