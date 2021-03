Pertamina Call Center 135 Raih 7 Penghargaan Global

Rabu, 3 Maret 2021 | 22:57 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Saluran komunikasi dan layanan Pertamina kepada masyarakat, Pertamina Call Center (PCC) 135 meraih penghargaan di ajang 15th Annual Contact Center World Global Award 2020.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Putut Andriatno mengatakan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan permintaan akan produk-produk dan layanan Pertamina, berbagai inovasi sebagai bagian dari continuous improvement terus dilakukan oleh Pertamina, salah satunya adalah dengan menghadirkan Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran komunikasi dan layanan perusahaan kepada masyarakat.

Untuk memastikan layanan yang diberikan telah sesuai standar internasional, PCC 135 turut serta dalam kompetisi 15th Annual Global Contact Center World Asia Pacific Award di tingkat regional pada akhir tahun 2020 dan berhasil meraih 7 penghargaan Gold dari 7 kategori yang diikuti, serta berhak untuk bersaing di tingkat global.

Di tingkat global pada ajang 15th Annual Contact Center World Global Award 2020 yang merupakan ajang penghargaan bagi contact center terbaik di dunia yang sejak babak awal diikuti oleh ribuan peserta dari lebih 80 negara, PCC 135 kembali membawa harum nama Pertamina dan Indonesia dengan menorehkan prestasi yang membanggakan.

Di ajang kompetisi tingkat dunia tersebut, Pertamina Call Center 135 (PCC 135) melakukan gebrakan dengan kembali meraih 7 award dari 7 kategori yang diikuti, yaitu Best Contact Center (Gold), Best Operational Manager (Gold), Best in Public Service (Gold), Best Supervisor (Gold), Best in Customer Service Professional (Gold), Best in Customer Service (Silver), dan Best Analyst (Silver). Hal yang membanggakan lainnya adalah prestasi ini diraih PCC 135 pada keikutsertaannya yang pertama kali pada ajang kompetisi tingkat dunia tersebut.

"Prestasi ini membuktikan bahwa kinerja dan kualitas layanan Pertamina Call Center (PCC) 135 telah diakui secara internasional. Capaian ini juga mendukung visi Pertamina ke depan untuk menjadi World Class National Energy Company dan masuk dalam posisi Top100 Fortune Global 500 di tahun 2026,” kata Putut dalam rilisnya, Rabu (3/3/2021).

Dia menambahkan, kehadiran Pertamina Call Center (PCC) 135 merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. PCC 135 tidak hanya memberikan layanan yang umumnya diberikan oleh contact center, namun lebih dari itu, PCC 135 banyak melakukan terobosan dan tidak pernah berhenti melakukan inovasi.

Langkah inovasi yang dilakukan di antaranya adalah menjadikan PCC 135 sebagai revenue generator dengan menghadirkan Pertamina Delivery Service (PDS 135), yaitu layanan pesan antar produk BBM, Bright Gas, Pelumas, dan Bright Store kepada masyarakat.

"Layanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan produk-produk Pertamina tanpa harus meninggalkan rumah di masa pandemi Covid-19," terang Putut.

Putut menambahkan, ke depan layanan PDS135 juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina, yaitu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Pertamina di mana konsumen dapat memperoleh banyak keuntungan, diantaranya kemudahan pembayaran secara non-tunai (cashless payment) serta mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam rewards.

Pertamina Call Center (PCC) 135 juga menghadirkan layanan telemarketing yang secara proaktif dan responsif menawarkan produk-produk unggulan Pertamina kepada konsumen.

"Sebagai BUMN di bidang energi yang bertugas melayani masyarakat, layanan pelanggan merupakan salah satu prioritas kami. Oleh karena itu PCC 135 menjadi tulang punggung bagi saluran komunikasi dan layanan yang diberikan Pertamina kepada masyarakat,” pungkas Putut.

