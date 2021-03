Ini Daftar Lengkap Harga 21 Varian Mobil Setelah Diskon PPnBM

Kamis, 4 Maret 2021 | 13:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memberikan insentif relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) untuk Kendaraan Bermotor (KB) yang diberikan secara bertahap mulai Maret hingga akhir tahun 2021.

Mengutip lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung Pemerintah 2021, seperti dilihat Beritasatu.com Kamis (4/3/2021) disebutkan ada 21 tipe (varian) mobil dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Pembebasan PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) ini diberikan untuk segmen sedan dan 4x2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc dan diproduksi di dalam negeri atau memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) minimal 70%. Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih 91% pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih 80%.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPnBM Toyota Vios mencapai 30%. Sementara varian mobil lainnya hanya berkisar 10%. Ini termasuk mobil multi purpose vehicle (MPV), city car, dan sport utility vehicle (SUV) berkapasitas mesin 1.500 CC

Merujuk berbagai situs diler resmi agen pemegang merek (APM) berikut daftar harga mobil setelah mendapat diskon PPnBM per 1 Maret.

1. Toyota Yaris.

G M/T 3 AB

Rp 248.300.000

G M/T 7 AB

Rp 252.900.000

G CVT 3 AB

Rp 258.200.000

G CVT 7 AB

Rp 262.800.000

TRD M/T 3 AB

Rp 268.800.000

TRD M/T 7 AB

Rp 273.400.000

TRD CVT 3 AB

Rp 279.500.000

TRD CVT 7 AB

Rp 284.000.000

2. Toyota Vios.

E M/T

Rp 252.400.000

G M/T

Rp 268.900.000

G CVT

Rp 281.600.000

3. Toyota Sienta

1.5 V M/T

Rp 258.100.000

1.5 V CVT

Rp 274.700.000

1.5 Q CVT

Rp 294.400.000

4. Daihatsu Xenia.

R AT 1.5 DLX

Rp 225.900.000

R MT 1.5 DLX

Rp 215.800.000

R AT 1.3 DLX

Rp 217.100.000

RAT 1.3 STD

Rp 205.200.000

RMT 1.3 DLX

Rp 206.900.000

R MT 1.3 STD

Rp 195.100.000

X AT 1.3 DLX

Rp 207.500.000

X AT 1.3 STD

Rp 194.600.000

X MT 1.3 DLX

Rp 196.500.000

X MT 1.3 STD

Rp 184.500.000

5. Toyota Avanza.

1.3 E STD M/T

Rp 187.600.000

1.3 E STD A/T

Rp 197.900.000

1.3 E M/T

Rp 189.800.000

1.3 E A/T

Rp 200.200.000

1.3 G M/T

Rp 206.700.000

1.3 G A/T

Rp 216.500.000

6. Daihatsu Grand Max Minibus.

MB 1.5 D PS FH E4

Rp 178.900.000

MB 1.3 D FF FH E4

Rp 169.900.000

MB 1.3 D FH E4

Rp 163.800.000

7. Daihatsu Luxio.

1.5 X M/T AMBULANCE E4

Rp 244.400.000

1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4

Rp 226.000.000

1.5 D M/T MC AMBULANCE E4

Rp 226.000.000

1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD

Rp 203.200.000

1.5 X A/T MC E4

Rp 219.800.000

1.5 X M/T MC E4

Rp 209.600.000

1.5 D M/T MC E4

Rp 192.300.000

8. Daihatsu Terios.

R AT CUSTOM

Rp 251.800.000

R MT CUSTOM

Rp 242.600.000

R AT DLX

Rp 249.900.000

R AT

Rp 239.900.000

R MT DLX

Rp 240.700.000

R MT

Rp 230.000.000

X AT DLX

Rp 219.200.000

X MT DLX

Rp 210.000.000

X MT

Rp 200.000.000

9. Toyota Rush.

1.5 G M/T

Rp 240.500.000

1.5 G A/T

Rp 249.800.000

1.5 S M/T TRD

Rp 251.500.000

1.5 S A/T TRD

Rp 260.800.000

10. Toyota Raize.

Belum diluncurkan. Diperkiraan harga dari Rp 180 jutaan sampai Rp 250 jutaan.

11. Daihatsu Rocky.

Belum diluncurkan. Diperkiraan harga dari Rp 180 jutaan sampai Rp 250 jutaan.

12. Mitsubishi Xpander.

Xpander GLX MT Rp 208,010 juta (non white), Rp 207,85 juta (white)Xpander GLS MT Rp 223,68 juta (non white), Rp 223,52 juta (white)

Xpander GLS AT Rp 233,9 juta (non white), Rp 233,74 juta (white)

Xpander Exceed MT Rp 231,5 juta (non white), Rp 231,34 juta (white)

Xpander Exceed AT Rp 241,43 juta (non white), Rp 241,27 juta (white)

Xpander Sport MT Rp 248,82 juta (non white), Rp 248,66 juta (white)

Xpander Sport AT Rp 258,3 juta (non white), Rp 258,14 juta (white)

Xpander Ultimate Rp 262,13 juta (non white), Rp 262,070 juta (white)

13. Mitsubishi Xpander Cross

Xpander Cross MT Rp 259,54 juta (non white), Rp 285,66 juta (white)

Xpander Cross AT Rp 268,82 juta (non white), Rp 268,66 juta (white)

Xpander Cross A/T Premium Package Rp 281,26 juta (non white), Rp 281,2 juta (white)

Xpander Black Edition MT Rp 245,8 juta (non white), Rp 245,64 juta (white)

Xpander Black Edition AT Rp 255,73 juta (non white), Rp 255,57 juta (white)

Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition AT Rp 287,36 juta (non white), Rp 287,2 juta (white)

14. Nissan Livina.

All New Livina diperkirakan turun berkisar Rp 13-19 juta setelah diskon PPnBM. Namun belum diketahui harga untuk NIK 2021. Livina masih menghabiskan stok 2020.

15. Honda Brio RS.

RS M/T

Rp 178,3 juta

RS CVT

Rp 192,7 juta

RS M/T Urbanite Edition

Rp 185,8 juta

RS CVT Urbanite Edition

Rp 200,2 ju

16. Honda Mobilio.

S M/T

Rp 196,1 juta

E M/T

Rp 215,7 juta

E CVT

Rp 226,4 juta

RS M/T

Rp 238,3 juta

RS CVT

Rp 248,5 juta

17. Honda BRV.

S M/T

Rp 238 juta

E M/T

Rp 252,6 juta

E CVT

Rp 261,8 juta

Prestige

Rp 277,6 juta

18. Honda HRV.

S M/T

Rp 284,2 juta

S CVT

Rp 294 juta

E CVT

Rp 316,9 juta

E CVT Special Edition

Rp 333,6 juta

19. Suzuki Ertiga.

GA - MT Rp 199.500.000

GL - MT Rp 219.000.000

GL - AT Rp 228.500.000

GX - MT Rp 232.000.000

GX - AT Rp 241.500.000

20. Suzuki XL7.

ZETA M/T

Rp 224.500.000

ZETA A/T

Rp234.000.000

BETA M/T

Rp 240.000.000

BETA A/T

Rp 249.500.000

ALPHA M/T

Rp 250.000.000

ALPHA A/T

Rp 259.500.000

21. Wuling Confero.

Wuling Confero 1.5 MT Doble Blower Rp 146,3 juta

Wuling Confero S type C MT Rp 169,8 juta

Wuling Confero S type L MT Rp 182,8 juta

Wuling Confero S type L ACT 191,3 juta.

Harga mobil di atas on the road Jakarta dan kepemilikan pertama. Harga mobil bisa berbeda dengan diler lain karena perbedaan kebijakan marketing masing-masing diler.

