Jadi Komisaris Utama KAI, Said Aqil Akan Tetap Kritis

Kamis, 4 Maret 2021 | 15:44 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAH

Said Aqil Siroj (Foto: Antara)

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Pribadi KH Said Aqil Siradj, Muchamad Nabil Haroen merespons terkait penunjukkan Ketua Umum PBNU itu menjadi Komisaris Utama PT KAI. Nabil menegaskan, penunjukkan tersebut tidak akan mengubah sikap kritis Said Aqil terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Penunjukan Kiai Said sebagai Komisaris Utama PT KAI, tidak mengubah kritik beliau kepada pemerintah. Kiai Said tetap akan kritis, terutama atas hal-hal yang dianggap menyimpang dari kemaslahatan publik atau mashlahah ‘ammah,” ujar Nabil kepada Beritasatu.com, Kamis (4/3/2021).

Kritik-kritik Said, kata Nabil, jelas bertumpu kepada kaidah yang jelas, yakni kaidah-kaidah Islam dalam hal untuk membangun kesejahteraan publik. Sebaliknya, kata dia, Said juga akan mendukung pemerintah dalam program-program yang membela rakyat kecil dan publik secara umum.

BACA JUGA Ketum PBNU Said Aqil Jadi Komisaris Utama KAI

“Sesuai kaidah, tasharruful imam ‘ala ar-raiyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan para pemimpin seharusnya bertumpu kepada kemaslahatan publik,” tandas dia.

Nabil juga mengungkapkan, bahwa Said Aqil bukan tipikal orang yang mencari jabatan. Menurut dia, Said Aqil, sudah mempunyai kegiatan yang publik ketahui, yakni mengurus pesantren, NU dan merawat umat. Kiprah Said tidak lagi diragukan, gagasan dan pemikirannya juga ditunggu publik.

“Kiai Said merupakan manajer handal. Selama puluhan tahun, Kiai Said mengabdi di NU dan pesantren. Beliau telah menjadi Ketua Umum PBNU selama dua periode, yang banyak membawa kemajuan dalam hal tata kelola dan manajerial. Kiai Said juga mengkader banyak sekali professional, intelektual muda, politisi muda, baik di internal Nahdlatul Ulama maupun kaum muslim Indonesia secara luas,” jelas dia.

Selain itu, lanjut Nabil, Said Aqil juga sebelumnya menjadi komisaris di beberapa perusahaan. Karena itu, kata dia, menjadi Komut PT KAI bukan hal yang baru bagi Said Aqil yang sangat paham tata kelola perusahaan.

BACA JUGA Transformasi Digital Dorong Pelayanan KA Jabodetabek Lebih Tertib

“Kiai Said juga adalah tipikal manusia pembelajar. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal kapabilitas. Kiai Said juga berkomitmen menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Bahwa, beliau akan berpihak dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk ekonomi kewargaan, melalui PT KAI,” tutur Ketua Umum Pagar Nusa NU ini.

Selama ini, tambah Nabil, Said Aqil dikenal orang yang sangat gigih dalam menjaga keutuhan NKRI. Said Aqil, kata dia, berada di barisan pertama melawan pihak-pihak yang mengancam keamanan negara. Bahkan, Said Aqil juga sering mengkritik pemerintah, jika terlalu condong kepada kelompok oligarki.

“Publik juga masih sangat ingat, Kiai Said sering mengkritik ketimpangan ekonomi, dan menyeru agar para pengusaha-pengusaha dan sekaligus juga pemerintah untuk merangkul warga miskin dan pengusaha kecil. Karena itu, Kiai Said juga berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah. Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengkampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu,” pungkas Nabil.

Sumber: BeritaSatu.com