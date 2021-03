Bos MNC: Indonesia Siap Bangkit Lewati Pandemi

Kamis, 4 Maret 2021 | 15:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan kondisi pandemi Covid-19 yang penuh tantangan bisa sukses dilewati bila semua pihak bersinergi.

"Kami percaya, jika kami bekerja sama dengan pemerintah dan bermitra dengan institusi lain yang memiliki visi yang sama, Indonesia bisa bangkit kembali dan mengatasi tantangan saat ini," ungkap Hary dalam keterangan yang diterima Kamis (4/3/2021).

Hary mengungkpakan hal itu usai MNC Group Investor Forum 2021 yang berakhir Rabu (3/3/2021). Ajang bertema “Recovery Story after The Big Reset” dalam konferensi virtual ini diikuti 26.000 investor domestik dan global dari 125 negara. Konferensi yang digagas MNC Group bersama perusahaan sekuritas Auerbach Grayson & Company LLC (AGCO), Wall Street, AS -yang diakuisisi MNC Group pada awal tahun ini dan memiliki mitra di 125 negara- tersebut mempertemukan para investor dengan pimpinan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia.

Hary mengajak seluruh pihak bergandengan tangan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang terpukul akibat pandemi. Menurutnya, pandemi adalah momentum untuk melangkah mundur dan bersiap untuk melangkah lebih banyak ke depan "Ayo ambil bagian, berkontribusi untuk pemulihan negara kita tercinta, Indonesia. Sekecil apapun kontribusi kita, bisa menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik," tegas Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) itu.

Menurut Hary MNC Group senang menjadi tuan rumah acara ini. Tema yang diangkat sejalan dengan optimisme pemulihan di berbagai aspek, termasuk perekonomian tahun 2021. "Melihat antusiasme yang luar biasa, kami akan jadikan ajang ini sebagai event tahunan MNC Group," ungkap Hary.

Dia berharap MNC Group Investor Forum dapat berkontribusi lebih banyak menarik investasi langsung ke Indonesia dan membuka peluang perusahaan-perusahaan lokal untuk ekspansi bisnis global.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajak semua pihak membawa optimisme pemulihan ekonomi Indonesia demi membangun bangsa, masyarakat dan mendorong bisnis domestik dan internasional. "Paling kita banggakan dari Indonesia adalah semangat gotong royong, semangat bersinergi," ungkapnya.

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia 2021 akan tumbuh 4,3%-5,3%, setelah sebelumnya terkontraksi -2,07%. Hal tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi global. Dia merinci ekspor saat ini menunjukan peningkatan, tidak hanya komoditas namun juga produk manufaktur. Kredit perbankan ditargetkan tumbuh 5%-7%, termasuk pembiayaan ke sektor bisnis untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dana pihak ketiga ditarget tumbuh 7%-9%.

