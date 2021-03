Danone Indonesia Raih Tiga Penghargaan Indonesia PR of The Year 2021

Kamis, 4 Maret 2021 | 18:07 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Danone Indonesia kembali meraih penghargaan untuk program-program komunikasinya sepanjang tahun 2020. Tiga penghargaan disabet dalam perlombaan program kehumasan Indonesia’s PR of The Year 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah MIX MarComm yang diselenggarakan secara virtual Rabu (3/3/2021).

Arif Mujahidin, Corporate Communication Danone Indonesia menyatakan bahwa meskipun situasi pandemi hampir sepanjang tahun 2020 membawa tantangan tersendiri, program komunikasi untuk membangun kepercayaan publik masih harus terus dilakukan. “Kami percaya bahwa program komunikasi yang baik harus terus dilakukan untuk memberikan informasi terkait isu nutrisi dan lingkungan,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

“Melalui kampanye pelestarian lingkungan, kanal digital, pelatihan untuk media, tim Corporate Communication Danone Indonesia menghidupkan visi One Planet One Health untuk terus membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan bumi.” tambah Arif.

Beberapa program yang meraih penghargaan antara lain program “Aqua Lestari” dalam kategori The Best Creative PR Program 2020, program “Bijak Berplastik” dalam kategori The Best Social PR Program 2020, dan program “Bidik Nutrisi” sebagai The Best Media Relations Program 2020. Ketiga program ini unggul dari ratusan program kehumasan lain dari berbagai sektor dan institusi.

Aqua Lestari merupakan kampanye inisiatif di media sosial yang berfokus pada isu edukasi seputar keberlanjutan termasuk korelasi antara pentingnya kesehatan planet dan individu.

Penghargaan kedua ialah untuk Program “Bijak Berplastik” yang merupakan inisiatif Danone Aqua untuk berkontribusi untuk target pemerintah dalam mengurangi sampah plastik di lautan sebesar 70% di lautan melalui tiga komitmen penting yaitu pengumpulan botol plastik, edukasi dan inovasi.

Sementara itu, program Bidik Nutrisi merupakan sarana edukasi kepada pewarta foto yang berfokus kepada penguatan kapasitas jurnalis foto terutama terkait isu nutrisi seperti pencegahan stunting. Rangkaian bidik nutrisi terdiri dari stunting sharing session, photography workshop, photostory workshop, mini photo hunting, dan photo competition.

Di tahun-tahun sebelumnya, tim Corporate Communication Danone Indonesia juga telah mendapatkan berbagai penghargaan di ajang yang sama. Beberapa diantaranya adalah penghargaan terhadap program Bincang Air, program Sapu Jagad, Jelajah Gizi, Journalist Goes to Campus, maupun kampanye Pangan Aman Hidup Sehat yang diselenggarakan sepanjang tahun 2018-2019.

“Di tengah ketidakpastian, program kehumasan yang baik diharapkan mampu mengedukasi maupun memberikan informasi terkait nutrisi maupun lingkungan. Kami sangat menghargai apresiasi terhadap program kehumasan kami dan berharap dapat menjadi semangat untuk terus menghadirkan program kehumasan yang berdampak positif bagi stakeholders maupun masyarakat luas,” tutup Arif.

