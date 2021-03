Indonesia-Rusia Sepakat Hapus Hambatan Perdagangan

Kamis, 4 Maret 2021 | 20:56 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dan Rusia telah sepakat untuk menghapus hambatan perdagangan kedua negara untuk mencapai target volume perdagangan sebesar US$ 5 miliar (Rp 71,3 triliun). Kesepakatan itu dicapai dalam Konsultasi Bilateral Republik Indonesia (RI)-Rusia keempat yang dipimpin oleh Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) I Gede Ngurah Swajaya yang digelar secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Dikutip dari siaran pers Kemlu, Kamis (4/4/2021), Indonesia menekankan tiga hal penting untuk memperkokoh kerja sama kedua negara, yaitu membangun kemitraan strategis yang lebih action-oriented, penguatan diplomasi ekonomi, dan refocusing prioritas kerja sama di era new normal.

Untuk menuntaskan hambatan perdagangan, kedua pihak sepakat perlunya pembahasan khusus yang juga melibatkan pemangku kepentingan kedua negara (one-and-half track) agar tercapainya target volume perdagangan.

BACA JUGA Negosiasi 11 Perjanjian Dagang Internasional Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Pemerintah Indonesia dan Rusia juga mengidentifikasi beberapa potensi kerja sama, antara lain di bidang pariwisata, kesehatan dan pendidikan. Dari pihak Indonesia, hubungan kedua negara dinilai mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi, terutama terkait investasi Rusia di Indonesia serta rencana peningkatan investasi di sektor perminyakan, perkebunan dan teknologi tinggi. Di pihak lain, Rusia akan mendukung percepatan pembentukan FTA Indonesia Eurasian Economic Union (EAEU) yang sudah digulirkan sejak tahun 2019.

Rusia adalah salah satu mitra perdagangan dan investasi terbesar Indonesia, dengan neraca perdagangan rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar US$ 2,3 miliar (Rp 32,8 triliun). Bahkan, di tengah pandemi Covid-19, neraca perdagangan tahun 2020 mampu mencatat surplus di pihak Indonesia sebesar US$ 16 juta (Rp 228 miliar), dengan total volume perdagangan sebesar US$ 1,93 miliar (Rp 27,5 triliun).

Di sisi lain, nilai investasi langsung Rusia pada tahun 2020 tercatat sebesar US$ 4,6 juta (Rp 65,6 miliar) dengan 202 proyek sebagian besar di sektor industri kimia dan farmasi.

Sumber: BeritaSatu.com