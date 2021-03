Survei: 34% Warga Suka Belanja Elektronik di E-Commerce Selama Pandemi

Jumat, 5 Maret 2021 | 07:11 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / WBP

Ilustrasi go digital. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - Belanja online melalui e-commerce masih menjadi idola masyarakat di tengah pandemi, meskipun aktivitas offline berangsur mulai terjadi. Dari berbagai kategori, produk elektronik banyak diburu selama 12 bulan terakhir. Sebanyak 34% konsumen membeli produk elektronik.

Hal ini terungkap dalam survei MarkPlus, Inc. pada 500 responden di Jabodetabek dengan persentase 66% laki-laki dan 34% perempuan berusia 20 sampai 45 tahun. Adapun 10 kategori produk yang paling banyak dibeli adalah produk digital, fesyen, beauty/kecantikan, makanan dan minuman, perlengkapan rumah, gadget, high-end fesyen, elektronik rumah tangga, perlengkapan ibu/bayi/anak-anak serta sports & lifestyle.

"Produk digital serta elektronik rumah tangga menjadi kategori yang banyak dibeli, mengingat aktivitas work from home (WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi anak sekolah," kata Head of High Tech, Property & Consumer Good Industry MarkPlus Inc Rhesa Dwi Prabowo dalam webinar, Kamis (4/3/2021).

Sebanyak 34% responden membeli produk gadget di masa pandemi. Adapun pembelian produk elektronik rumah tangga meningkat akibat tren home cooking. Selain produk digital seperti pulsa, paket data dan token listrik, 34% responden membeli smartphone, tablet dan gadget selama setahun terakhir. Sebanyak 26% membeli produk elektronik rumah tangga seperti oven, microwave, blender dan mixer. “Mereka juga mulai concern pada aspek originalitas, masyarakat mulai memperhatikan aspek orisinalitas produk elektronik mengingat harga yang dikeluarkan untuk membeli produk tersebut cukup mahal,” ucap dia.

Mereka berharap barang elektronik yang dibeli melalui e-commerce berfungsi dengan baik meskipun digunakan dalam kurun waktu cukup lama. Rhesa menerangkan, masyarakat semakin jeli dalam membeli produk elektronik yang orisinil. Mereka mencari e-commerce yang menawarkan garansi produk, punya reputasi yang baik dan kredibel serta partnership dengan brand atau merchants terpercaya.

Berdasarkan hasil survei, top 5 brand e-commerce yang menyediakan produk elektronik, JD.ID dinilai oleh 51% responden sebagai brand e-commerce paling banyak dipilih sebagai channel untuk membeli produk elektronik. Diikuti Tokopedia 50%, Lazada 34%, Shopee 29% dan Blibli sebesar 26%. “Selain itu, untuk kategori elektronik rumah tangga, JD.ID menjadi brand e-commerce yang paling banyak digunakan untuk membeli produk tersebut,” pungkas dia.

Sumber: BeritaSatu.com