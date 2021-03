IHSG Diperkirakan Turun karena Imbal Hasil Obligasi dan Komoditas

Jumat, 5 Maret 2021 | 07:53 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan turun karena sentimen negatif global.

"IHSG berpotensi melemah hari ini," kata riset PT MNC Securities dikutip Beritasatu.com, Jumat (5/3/2022).

Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan potensi pelemahan IHSG dipicu menurunnya bursa global di Amerika Serikat (AS). Chairman The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa inflasi akan meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi mendorong yield obligasi AS tenor 10 naik tajam 5,44% menjadi di atas level 1,55% (level tertinggi selama 52 minggu terakhir). Hal ini membuat indeks di Wall Street terjun bebas.

Di sisi lain, kejatuhan harga komoditas seperti nikel, dan timah berpotensi mendorong IHSG turun menguji level support 6.200 dalam perdagangan Jumat ini.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.302 - 6.396.

Sementara bursa AS Wall Street turun tajam pada Kamis atau Jumat pagi WIB (5/3/2021). S&P 500 menutup perdagangan turun 1,3% menjadi 3.768,47 setelah sempat ambles 2,5%. Dow Jones Industrial Average hilang 345,95 poin, atau 1,1% menjadi 30.924,14 setelah sempat di posisi terendah 700 poin. Nasdaq Composite turun 2,1% menjadi 12.723,47 di tengah kenaikan suku bunga. Saham Tesla turun hampir 5%.

IHSG Kamis (4/3) ditutup turun 85,95 poin (1,34%) ke level 6.290,79.Sebanyak 154 saham harganya naik, 314 saham turun, dan 163 saham stagnan. Nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 14,04 triliun.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp 780- Rp 880

Buy Rp 830

2. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Rp 3.320- Rp 3.440

Buy Rp 3.380.

3. PT Indosat Ooredoo Tbk (TOWR) Rp 5.600 - Rp 5.900

Buy Rp 5.750

4. PT HM Samperna Tbk (HMSP) Rp 1.425 - 1.505

Buy Rp 1.465

5. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp 1.185 - Rp 1.265.

Buy Rp 1.220.

