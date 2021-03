Sambut DP 0%, Sinar Mas Land Gelar Promo

Sabtu, 6 Maret 2021 | 08:31 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak pihak memproyeksikan bahwa industri properti akan bangkit pada tahun ini. Hal tersebut didukung oleh upaya pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan baru seperti memberikan insentif yaitu berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dan rumah susun sampai harga Rp5 miliar.

Bank Indonesia juga merilis aturan uang muka properti 0% dan menurunkan suku bunga acuan. Para pengembang pun memberikan sejumlah promosi untuk memudahkan masyarakat dalam membeli properti impian. Salah satunya ialah Sinar Mas Land yang meluncurkan Program Nasional 2021 bernama Wish for Home sebagai dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan rumah di masa pandemi.

Berbagai keringanan pembayaran diberikan baik pembelian tunai maupun KPR express mencakup diskon sampai dengan 15%, insentif huni/insentif bangun hingga 10%, gratis BPHTB, subsidi DP sampai dengan 15%, subsidi cicilan KPR, gratis biaya pengalihan, gratis biaya KPR/KPA, dan diskon tambahan untuk beberapa produk.

“Periode Program Sinar Mas Land Wish for Home mulai dari 6 Maret hingga 31 Desember 2021. Tipe produk yang ditawarkan yaitu ready stock dan under construction untuk rumah, kavling, apartemen, ruko, dan kios,” tutur Alim Gunadi, Managing Director Strategic Business & Services Sinar Mas Land, dalam acara press conference virtual, Jumat (5/3/2021).

Wish for Home, kata Alim, terbagi menjadi tiga periode yakni 6 Maret-30 Juni, 1 Juli-30 September, dan 1 Oktober-31 Desember. Besaran promo paling tinggi ditawarkan pada periode pertama dan semakin berkurang dalam periode selanjutnya. Untuk pembeli pada periode pertama akan memperoleh keringanan pembiayaan berupa diskon hingga 15%, insentif huni sampai 10% jika pembelian dengan tunai atau subsidi uang muka (down payment) hingga 15%, subsidi bunga, bebas biaya pengalihan dan BPHTB. Untuk beberapa produk pun diberikan tambahan diskon.

Sinar Mas Land memberikan insentif bagi pemberi referensi sebesar 0,75%. Promo ini berlaku bagi seluruh masyarakat yang ingin memperoleh pendapatan tambahan dari rumah. Caranya mudah, yakni memberikan data kontak referensi orang yang berminat untuk membeli produk properti dalam program Wish for Home. Sinar Mas Land akan melakukan tindak lanjut terhadap kontak yang diberikan hingga terjadi transaksi.

Proyek Sinar Mas Land yang turut dalam program nasional Wish for Home tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat Taman Banjar Wijaya dan BSD City, termasuk the Marigold Navapark, The Zora, Akasa, dan Upper West. Di Jakarta Selatan ada The Elements, Southgate Residence yang memiliki menara Altuera, Elegance, dan Prime, serta Aerium Apartment di Taman Permata Buana.

Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur, Grand Wisata Bekasi, Kota Delta Mas Cikarang, Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam, dan Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur juga ikut meramaikan program ini. Konsumen yang berminat tidak perlu khawatir tentang bank yang turut mendukung program Wish for Home karena Sinar Mas Land menjalin kerja sama dengan bank-bank favorit seperti Bank Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Maybank, BCA, BNI, BRI, BTN, UOB, Danamon, OCBC, CCB, dan Bank Panin.

“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait lebih lanjut dapat online dengan mengunjungi www.sinarmasland.com/wishforhome dan https://ecatalog.sinarmasland.com untuk mencari hunian serta mengunjungi show unit Sinar Mas Land secara virtual,” ujarnya.

Sumber: BeritaSatu.com