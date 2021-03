Itama Ranoraya-Klinikgo Hadirkan Swab Antigen Tanpa Rasa Sakit

Minggu, 7 Maret 2021 | 12:20 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) bersama Klinikgo meluncurkan produk swab antigen terbaru yaitu Panbio Antigen Nasal. Berbeda dengan swab antigen pada umumnya, produk pabrikan Abbott ini hanya membutuhkan pengambilan sampel sedalam 2 cm dari lubang hidung.

Director of Sales & Marketing Itama Ranoraya Hendry Herman mengatakan, produk swab antigen terbaru ini dapat digunakan semua kalangan. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait dengan akurasi, serta legalitas dari produk ini karena telah secara resmi terdaftar dalam Emergency Use Authorization dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Emiten yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis tersebut berharap produk Abbott Panbio Antigen Nasal ini bisa turut mensukseskan program pemerintah selaku regulator dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk menjalankan program 3T yakni testing, tracing, dan treatment.

“Produk antigen terbaru kami ini mudah dan nyaman saat di swab dan cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lansia. Selain itu, sudah masuk dalam daftar Emergency Use Authorization dari WHO. Kami berharap dengan produk antigen terbaru ini dapat mensukseskan program 3T oleh pemerintah sehingga meminimalisir penyebaran Covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (7/3).

CEO Klinikgo Rio Catur Adi Saputra menambahkan, dengan hadirnya produk Panbio Antigen Nasal ini masyarakat khususnya yang baru pertama kali melakukan tes usap tidak perlu khawatir akan rasa sakit saat pengambilan sampel. Selain itu, produk ini juga cocok digunakan bagi anak-anak yang memiliki kondisi hidung yang cenderung lebih sensitif.

“Selama ini banyak yang mengeluh saat pengambilan sampel swab hidung terasa sakit bahkan sampai berdarah. Hal ini kemudian menimbulkan ketakutan pada masyarakat yang belum pernah melakukan swab antigen,” ujarnya.

Baru-baru ini metode tes Covid 19 swab antigen kerap digunakan masyarakat. Tidak hanya untuk mengetahui paparan virus Covid-19 dalam tubuh seseorang, tetapi swab antigen juga menjadi salah satu syarat perjalanan bagi masyarakat yang hendak bepergian menggunakan bus, pesawat maupun kereta api serta sejumlah moda transportasi lainnya. Swab antigen merupakan salah satu metode tes usap dengan mengambil sampel dari sekresi hidung.

Namun, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan rasa sakit saat pengambilan sampel dari hidung mengingat metode swab antigen mengharuskan dokter mengumpulkan sampel sekresi dari bagian paling atas tenggorokan yang posisinya berada di belakang hidung.

Dokter akan memasukkan alat tes yang cukup panjang ke dalam hidung, mengambil sekresi, kemudian mengeluarkannya dan meletakkannya ke botol. Selanjutnya, sampel sekresi akan dikirim ke laboratorium untuk diuji. Tak ayal, banyak masyarakat khususnya yang baru pertama kali menjalani swab antigen mengeluhkan rasa sakit, bahkan pada kasus tertentu sejumlah orang mengalami luka berdarah pada hidung pasca dilakukannya swab antigen.

