Bursa Asia Menguat, Harga Minyak Melonjak 2%

Senin, 8 Maret 2021

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com- Bursa Asia-Pasifik menguat pada perdagangan Senin (8/3/2021) karena investor mencermati laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) minggu lalu yang melampaui ekspektasi sehingga memicu harapan pemulihan ekonomi.

Saham Australia dibuka di area hijau. Benchmark ASX 200 naik 1,73% pada awal perdagangan. Semua sektor diperdagangkan lebih tinggi, dengan subindeks keuangan bertambah 1,83%. Saham perbankan dan pertambangan naik. Saham Commonwealth Bank melonjak 1,86%, sementara Rio Tinto bertambah 2,54%, Fortescue naik 2,49% dan BHP naik 2,57%.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,96% karena penguatan saham perbankan. Saham Mitsubishi UFJ Financial Group naik 2,35%, Sumitomo Mitsui Financial Group bertambah 2,32% dan saham Nomura naik 3,58%.

Di tempat lain, indeks Topix bertambah 0,91%. Sementara itu, Kospi Korea Selatan naik 0,55%.

Perdagangan Asia-Pasifik kemungkinan mengikuti kenaikan bursa AS Jumat lalu (5/3/2021) dari aksi jual tajam karena laporan penggajian nonpertanian yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan optimisme untuk pemulihan ekonomi lebih cepat

"Investor tetap waspada pada dampak eksperimen fiskal Joe Biden besar-besaran terhadap suku bunga jangka panjang, membuat lingkungan ekuitas rapuh," kata analis di ANZ Research dalam catatan pagi pada Senin.

"Pertahanan itu mungkin berlaku hingga pertengahan Maret (Komite Pasar Terbuka Federal)."

Paket Bantuan AS

Senat AS mengesahkan paket bantuan virus corona senilai US$ 1,9 triliun pada akhir pekan yang mencakup pembayaran langsung hingga US$ 1.400 kepada sebagian besar orang Amerika. RUU itu diharapkan disahkan di DPR yang dikuasai Demokrat minggu ini dan dikirim ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani sebelum batas waktu 14 Maret untuk memperbarui program bantuan pengangguran.

Ketua Fed Jerome Powell bulan lalu mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ekonomi AS masih jauh dari harapan lapangan ketenagakerjaan dan inflasi. The Fed kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk mencapai kemajuan substansial lebih lanjut.

Dia mengatakan bahwa inflasi masih "lembut". The Fed berkomitmen pada kebijakan saat ini, yang menyiratkan suku bunga kemungkinan akan tetap rendah untuk saat ini.

Mata Uang dan Minyak

Dolar AS diperdagangkan relatif mendatar terhadap sekeranjang mata uang lainnya di 91,985, naik dari 91,00 pada minggu sebelumnya.

Di tempat lain, yen Jepang ditransaksikan pada 108,38 per dolar, sementara dolar Australia diperdagangkan lebih tinggi 0,29% pada US$ 0,7708.

Adapun harga minyak diperdagangkan naik karena minyak mentah berjangka AS naik 1,88% menjadi US$ 67,33. OPEC dan sekutunya pekan lalu mengatakan akan menjaga produksi stabil hingga April. Sementara Arab Saudi akan memperpanjang pemotongan produksi sukarela 1 juta barel per hari hingga bulan depan.

