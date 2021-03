Rendahnya Utilisasi Industri Dalam Negeri Jadi Tantangan Substitusi Impor

Senin, 8 Maret 2021 | 19:37 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai produk industri lokal saat ini belum siap mensubstitusi produk impor. Salah satunya dilihat dari utilisasi industri dalam negeri sebelum pandemi Covid-19 yang jarang mencapai level 80%. Bahkan akibat pandemi, tingkat utilisasinya rata-rata tidak sampai 60%.

“Rendahnya utilisasi ini bisa menyebabkan ketidaksiapan produk lokal dalam mensubstitusi produk impor,” kata Ahmad Heri Firdaus dalam acara diskusi yang digelar Indef, Senin (8/3/2021).

BACA JUGA Impor Barang Konsumsi Naik Sejak Booming E-commerce

Menurut Heri, kondisi ini pada akhirnya akan membuat permintaan produk impor terutama barang konsumsi akan mengalir semakin deras. Hal itu akan terjadi apabila pemerintah tidak membuat aturan yang tegas, misalnya terkait dengan barang impor yang masuk melalui e-commerce.

“Kalau melihat dari sini, ya belum siap. Harusnya disiapkan dengan cara strategi bertahan untuk produk-produk impor yang perlu diatur itu perlu dirapikan, ditingkatkan, sambil memperkuat industri-industri yang bisa diarahkan untuk menciptakan atau memproduksi produk-produk substitusi impor,” ujarnya.

Heri mendukung rencana pemerintah yang bakal segera mengeluarkan aturan pemberian diskon di platform e-commerce yang sudah dibanjiri produk impor. Menurut dia, praktik-praktik perdagangan yang fair atau adil sudah seharusnya diterapkan, baik itu di offline maupun online. Sehingga segala macam bentuk perdagangan yang sifatnya unfair harus dibenahi. Salah satunya melalui aturan pemberian diskon.

“Memang sangat sulit menelusuri rekam jejak suatu produk dalam e-commerce apakah itu tergolong produk yang melakukan predatory pricing atau tidak. Tetapi memang di dalam perdagangan, perlu diterapkan praktik-praktik yang fair,” kata Ahmad Heri.

Sumber: BeritaSatu.com