Minim Sentimen, Bursa Asia Dibuka Mixed

Selasa, 9 Maret 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada awal perdagangan Selasa (9/3/2021). Sebelumnya Wall Street juga ditutup bervariasi.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,03%, Indeks Komposit Shangai turun 0,72%, Hang Seng Hog Kong turun 0,37%, ASX 200 Australia naik 0,68%, dan Kospi Korea Selatan turun 1,44%.

Sebelumnya, Dow Jones Industrial Average kembali mengukir rekor intraday pada perdagangan Senin (8/3/2021), sementara indeks acuan Wall Street lainnya ditutup melemah.

Dow Jones naik 306 poin atau 1% ke 31.802,44 pada penutupan perdagangan, ditopang saham Walt Disney Co yang naik 6%. Dow Jones sempat naik 650 poin ke titik tertinggi perdagangan intraday. S&P 500 terkoreksi 0,5% ke 3.821,35 pada penutupan. Nasdaq anjlok 2,4% ke 12.609,16. Saham Apple turun 4,2%, Tesla turun 5,8%, Alphabet dan Netflix masing-masing minus lebih dari 4%.

Pasar mengamati perkembangan stimulus Covid-19. Senat AS telah menyetujui RUU Stimulus Covid-19 sebesar US$ 1,9 triliun, sehingga membuka jalan bagi bantuan tunai untuk pengangguran dan pemerintahan negara bagian dan lokal. DPR AS diperkirakan bakal mengesahkan RUU tersebut pekan ini. Presiden Joe Biden juga diperkirakan akan segera menandatangani RUU menjadi UU sebelum program bantuan tunai untuk pengangguran kedaluwarsa pada 14 Maret.

Sumber: CNBC.com