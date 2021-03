Indofarma Harap Bisa Bagi Dividen Tahun Ini

Selasa, 9 Maret 2021 | 18:13 WIB

Oleh : Abdul Aziz / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indofarma Tbk (INAF) optimistis tahun ini mampu membukukan kinerja keuangan yang lebih baik dibanding tahun 2010. Bahkan, pada 2021, emiten yang 80,66% sahamnya dimiliki PT Bio Farma (Persero) itu diharapkan sudah bisa membagikan dividen.

"Kami optimistis kinerja keuangan perseroan tahun ini lebih baik. Kami tentu ingin memberikan hal terbaik kepada para stakeholders, termasuk pemegang saham. Harapan kami, tahun ini perseroan sudah bisa membagikan dividen," kata Direktur Utama Indofarma, Arief Pramuhanto saat berkunjung ke redaksi Berita Satu Media Holdings (BSMH) secara virtual di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Arief menjelaskan, tahun lalu, kinerja keuangan Indofarma mengalami tekanan cukup berat. Hingga kuartal III 2020, Indofarma mencatatkan kerugian Rp 18,9 miliar. Kinerja bisnis Indofarma mengalami titik balik setelah perseroan menyeimbangkan portofolionya dengan memperbesar porsi alat kesehatan (alkes). Indofarma, menurut Arief, juga memperbanyak penjualan obat-obatan yang terkait dengan Covid-19. "Sekarang portoflio kami balance, 50% pharmaceutical dan 50% alkes. Ini merupakan salah satu upaya perseroan dalam merespons pandemi Covid-19," ujar dia.

Upaya Indofarma membuahkan hasil. Pada kuarta IV 2020, penjualan obat, multivitamin, dan alkes meningkat signifikan. Perbaikan kinerja perseroan diharapkan berlanjut tahun ini. "Pada kuartal IV 2020, bottom line-nya mulai biru (positif). Tapi mohon maaf, kami belum bisa memberikan financial statement," tutur Arief.

Direktur Keuangan dan Human Capital Indofarma, Herry Triyatno menambahkan, kinerja bisnis Indofarma membaik sejalan dengan perubahan fundamental portofolio perusahaan. Jika portofolio Indofarma sebelumnya didominasi pharmaceutical (farmasi atau obat-obatan) dibanding alkes, kini porsinya lebih berimbang. Penjualan produk Indofarma, kata Herry Triyatno, meningkat signifikan, terutama produk obat-obatan, multivitamin, dan alkes yang terkait dengan Covid-19. "Penjualan obat yang tidak terkait dengan Covid turun, tetapi yang terkait dengan Covid melonjak," ucap dia.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Indofarma pada 2019 membukukan keuntungan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun merugi. Perseroan mencetak laba Rp 7,96 miliar dibanding rugi Rp 32,73 miliar pada 2018. Namun, memasuki 2020, kinerja keuangan Indofarma kembali tertekan. Hingga kuartal III 2020, perseroan mencatatkan kerugian Rp 18,8 miliar. Pada perode yang sama 2019 dan 2018, Indofarma juga menorehkan kerugian masing-masing Rp 34,8 miliar dan Rp 35 miliar.

Saham INAF pada penutupan perdagangan sesi I Selasa (9/3/2021) terkoreksi 70 poin (2,2%) ke level Rp 3.010, dengan market cap Rp 9,3 triliun. Selama tahun berjalan (year to date/ytd), saham INAF melemah 25,3%, namun selama setahun penuh melesat 288,4%. Saham INAF memiliki price to earning ratio (PER) disetahunkan (annualized 2020) sebesar minus 370,69 kali, dengan price to book value (PBV) 19,38 kali, return on asset (RoA) minus 1,69%, dan return on equity (RoE) minus 5,23%.

